新州教师薪酬之争继续 教师被要求在议员们进入学校时“离开”

要点 新州政府撤销了一项不具约束力的改善薪资条件的协议，工会对此表示批评。

新州政府表示，谈判仍在进行，并敦促工会继续参与谈判进程。

此次谈判正值全国性的教师短缺之际。

当新州州长走进一所学校时，工作过度的教师们被要求离开。





这是在全国范围内出现教师短缺的情况下发生的。维州政府上周宣布，将从该州教育部门削减325个相当于全职的工作岗位。





本周，新州的薪资谈判将陷入僵局。教师工会开始组织政治和行业行动，直至政府“恢复理智”。





尽管新州副州长、教育部长卡（Prue Car）坚称双方站在同一阵线，并就大幅改善教师工资和工作条件的协议达成了广泛一致，但新州的薪资谈判仍在进行中。





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在周四的一次课后广播中，工会敦促其六万名成员就工资协议紧急向教育部长、州长柯民思（Chris Minns）和当地国会议员致电或发送电子邮件。





工会副主席亨利·拉金德拉（Henry Rajendra）说：“如果州长、副州长或财长在履行协议之前去你们学校，请离开。”





“他们进来，你们就出去。”





“政府只有几周时间来恢复理智……履行协议。”





工会将在本周末的理事会上决定进一步的行动。





在此之前，多年以来，教师工资一直保持相对较低的水平。学校长期经历人手短缺，教师们还抱怨行政工作太过繁重。





工会拒绝了政府提出的四年协议，谈判于周四破裂。





双方同意从第四学期开始调整薪资等级，但工会希望达成短期协议，并在2024年年中重返谈判桌。





调整之后，一年级的教师年薪将增加12%，达到85,000澳元。薪资增长将更加规范，最高级别教师的年薪将增加 9,000 澳元，达到 122,100澳元。





这将使新州初级教师和高级教师的薪酬名列全澳榜首。





新州教师多次举行罢工，抗议薪资过低、工作强度过大、行政任务繁重等问题。 Source: AAP / NIKKI SHORT/AAPIMAGE 被撤回的为期一年的非约束性协议概述了对现有的奖励工资的修改，提议将初级教师的薪资提高近10,000澳元，将教师的最高薪资提高约9,000澳元。





教育部长卡表示，她对工会的行为“真的很失望”，因为双方已经达成了很多协议，而且谈判还在进行当中。





她说：“我想为教师做这件事。这一点再清楚不过了。”





她驳斥了任何称其不站在教师立场上的说法，并称，自工党三月上台以来，已经取得了“巨大的进步”。





卡表示，新州政府已经将9000名临时员工转为正式员工，任命了一名德高望重的前教师担任部门主管，并削减了行政任务。





前教育部长萨拉·米切尔（Sarah Mitchell）呼吁政府诚实地说明如何通过节省预算和提高生产力来支付这笔交易，以及这将对教师、家长和学生产生怎样的影响。





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