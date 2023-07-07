为何只有不到1%的澳洲教师获得最高级别的专业标准认证？

本周三，澳大利亚联邦政府发布了一份咨询报告，探讨如何使学校系统“更好、更公平”。





联邦和各州正在进行关于下一个全国学校改革协议的磋商，这是其中一部分。该协议将于2025年开始执行。





该咨询文件提出的问题之一是如何吸引和留住教师，以及如何改善和支持教师的职业道路。





该报告指出，获得最高专业标准认证的教师“只占教师队伍的不到1%”。



教师专业标准

澳大利亚教师专业标准至今已有十年。





这些标准规定了在澳大利亚注册成为教师必须知道和能够做到的事情。





它们由四个级别组成，有两个级别标准认证对所有教学的教师是强制性的，更高的两个级别的标准认证则是自愿参加的。



READ MORE 澳大利亚教师离职引发关注 师资短缺危机四问

尽管达到这些标准是成为该行业的高绩效成员的一种方式，但截至2023年，在澳大利亚30.7万名全职教师中，只有1211人获得了这些级别的认证，占教师总数约0.4%。





2022年12月，联邦和州政府公布了一项解决全国教师短缺问题的计划。该计划称，澳大利亚应在2025年前培养一万名“高成就”教师或 “首席教师”，并需要“简化”这一认证过程。





这表明，这些专业标准对绝大多数教师来说是无效的，也是无用的。



这些标准是什么？

这些标准由澳大利亚教学和学校领导研究所制定，包括七个独立板块和37个重点领域。





这些板块包括“了解学生和他们的学习方式”，“了解教学内容和教学方法”，“创造安全和支持性的学习环境”和“评估学生的学习”等。教师还必须确保自己持续参与专业发展。





每个重点领域分为四个阶段。教师在获得教育学位后需要通过第一个阶段才能进入课堂教学（“毕业阶段”），然后在职业生涯的前几年通过另一个阶段（“熟练阶段”）。





该标准认证的第三和第四阶段（“高成就”教师和“首席”教师）是自愿参加的。



School children in a classroom Source: AAP

更高级别的标准涉及什么？

一名教师想要成为一名“高成就”的教师，需要经过两个阶段，无论居住在哪个州或领地。





首先，教师需要提交一份综合作品集，其中带注释的文件，有他们教学实践的证据。然后，他们必须通过现场考察——由外部评估员在课堂上对他们进行考察。





在不同的司法管辖区，这个过程需要一年或更长时间。费用从600澳元到1000多澳元不等。





“首席教师”的认证又需要一年时间，费用也是如此。除此以外，认证必须每五年更新一次。这需要教师提供更多的书面陈述，以及三到五个考察报告。



薪酬会更高吗？

尽管需要花费许多成本和努力，但如果获得更高级别的认证，并不意味着就一定就能得到更高的薪酬。





新州的教师确实得到了加薪，因为所有学校部门的企业协议都承认“高成就或首席教师”类别。但在维州，情况并非如此。在南澳州，如果教师获得认证并在公立学校工作，他们只有在学校担任获认证的“高成就或首席教师”职位时，才会得到更多报酬。



READ MORE 人才流失成焦点 新州拟推奖励计划冀留住顶尖教师

是否更有声望？

这两个自愿阶段被认为是为教师成为各自领域的专才创造了一个途径。





人们希望，自愿阶段将使教师留在课堂教学的同时，承认他们的专业知识，而不是通过进入学校领导岗位来建立其职业生涯。这也被认为是提高教学地位的一种方式。





但正如我2021年的研究表明，没有令人信服的证据表明，这些标准能提高教师在教学行业的地位。





同时，许多教师在获得认证后并没有继续留在教室里教学。





2018年的一项调查发现，每三位获得更高级别认证的教师中，就有一人进入学校的领导岗位，该认证反而使更多的教师离开了课堂教学。澳大利亚以前的研究表明，教师认为进入学校领导或管理角色——如校长或学科协调员——比留在教室里教学更有声望。



READ MORE 政府签证新举措：来澳教职及医护人员“三天下签”

我们没有全国性的措施

各个州的态度不同，这也不利于吸引和留住教师。







一些数据表明，无论如何，教师更愿意获得硕士学位或大学的其他资格。仅在2021年，就有超过1.6万名澳大利亚人完成了教育方面的研究生学位。即使算上那些将完成硕士阶段初始教师教育的约4000人，这仍然是一个可观的数字。



现在怎么办？

长期以来，教学工作一直强调持续的专业发展。但自愿认证的低参与率表明，我们需要改变对高绩效教师的认可方式。





标准的两个强制性阶段产生了很大的影响，部分原因是所有的初始教师教育课程（以及教师的持续注册）都与之挂钩。





让标准的自愿阶段在行业中具有一定的相关性、通用性和地位的方法之一，是将 “高成就和首席教师”的认证也与大学学历挂钩。我们知道教师想要深造。这可以与更高级别的注册相结合。





本文作者：





亚当·泰勒（Adam Taylor）





墨尔本大学（The University of Melbourne）教育学院讲师





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



























