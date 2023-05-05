澳大利亚教师离职引发关注 师资短缺危机四问

澳大利亚各地的学校和学生仍面临教师短缺问题。





这意味着一些学校在第二学期无法提供某些科目的教学。有些学校可能会出现混班授课、大班授课、甚至中断学习单元的情况。





这也意味着一些学生将无法获得最好的机会去学习技能、培养学科热情或实现个人潜力。





已经有多项国家或州政策试图解决教师短缺及其潜在原因，其中教师的工作量、福利、工作条件和工资被认为是关键因素。





在过去的五年中，我研究了澳大利亚超过1000名各年级教师的职业选择。





目前，我们正努力在未获得所有关键信息的情况下解决教师短缺的难题。要真正解决这个问题，我们需要回答以下四个问题。



谁在离职？

我们知道全国各地都存在教师短缺问题，各年级都面临这项问题，但除此之外很难获得具体的细节。





在关于教师短缺的讨论中，我们常常忽略了一个问题，那就是教师并不是一个同质的群体：他们教授从入学到毕业各年级的学生，他们都有自己的专业领域，包括语言、科学和音乐等等。



Source: AAP 这意味着空缺的职位也不是同质的。





在过去的十年中，人们一直在担忧科学、数学、语言教师的短缺，以及初期职业教师、男性小学教师和偏远、乡村地区、弱势学校教师的短缺问题。针对每个群体所采用的留任策略都不一定相同。





在某些领域接受培训的教师配备与学校的需求之间也可能存在不匹配。





因此，我们需要知道谁在离职，以及他们的专业领域是什么。



离职人数与离职原因之间有何联系？

过去，教师流动性研究主要是来自美国的大型全国性数据报告。这些报告并没有充分将教师的离开与离职原因联系起来，也不一定能完全反映澳大利亚的趋势。





在澳大利亚，较小规模的研究更为常见，特别是那些针对教师离职动机和原因的研究。这些研究的数据通常仅依靠假设的职业意愿，而非真正的离职行为。



READ MORE 为解决师资危机 澳洲政府考虑向海外教师发放快速通道签证

这是不够的，因为即使有意离职，许多教师仍然会留在学校或教师行业中。决定离开也并非总是计划好的。





辞职可以基于以下四项因素：时间（例如服务年限或获得长期服务假后），生活阶段（例如组建家庭），偶然事件（例如晋升或加薪）和冲动（例如人际冲突）。





我们需要将教师的离开方式和原因与他们的身份联系起来。



教师是离开行业还是仅仅转学校？

在过去40年有关教师流动的系统研究中，我发现，大部分研究没有充分区分那些只是换了学校工作的教师和完全离开该行业的教师。





我们还需要知道谁转了学校，而谁正在离开教学行业。政策制定者和学校可以通过数据收集和离职面谈来追踪离职教师的去向和离职原因，以便更加了解教师短缺问题。



READ MORE 教职工作有可能成为免除学生贷款的途径之一

这样有助于确定是迁移问题还是人员流失问题。





虽然教师的短缺对学生学习和学校运作的影响可能是相同的，但针对迁移问题和流失问题的解决方案可能会有所不同。



我们的 “优秀”教师是否正在流失？

在我的研究中，我曾回顾超过200项关于教师流失和留任的定量研究，但只有一项研究对教师素质进行了衡量。





我们需要考虑去留教师的素质。我们最应该担心失去的是表现优异教师，而不是那些不适合这个职业、因个人原因或学校无法控制的原因离职的教师。





我们还应该最关注那些由于工作环境艰苦而离职的优秀教师。毕竟教师的工作环境就是学生的学习环境。





相较面对教师短缺的情况，留住那些想离开但不能或不愿意离开的员工，并不一定更可取。





我们希望孩子们的老师在课堂中讲课，是因为他们对工作满意并对教育年轻人秉持热情，而不是因为他们受到了其他形式的激励，例如获得额外的薪酬，也不是因为他们没有其他就业机会。



下一步计划

以统一的方法去解决教师短缺问题是行不通的。解决这个问题需要将教师类型、离职类型和离职原因与相关的留任措施相匹配。





收集教师流失率的数据将有所帮助，这些信息包括年级、学科、地点、年龄、性别和教龄等。





学校、教育系统和政府应该共同努力，以更全面的视角了解谁在离职以及为什么离职。





本文作者为墨尔本大学（University of Melbourne）教育学讲师Hugh Gundlach。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



