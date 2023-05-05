双料天象：流星雨加月食 澳洲各地本周可见

每年4月19日至5月28日出现的宝瓶座η流星雨（Eta Aquarids）将在本周达到高峰期，并在星期五（5月5日）至星期日（7日）期间的清晨达到最顶峰。





观赏宝瓶座η流星雨的最佳时间是黎明前，即凌晨3时至清晨5时。最适宜观赏的地点则是远离城市灯火的地区。





虽然宝瓶座η流星雨在南北半球均可见，但南半球是较佳的观赏地点。据称，平均每小时将可看见20至40粒流星，高峯期更可能多达50粒，每粒以时速每小时22.5万公里的速度移动，在空中划上一条光线并留下较长的轨迹。





据科学家指出，宝瓶座η流星雨是与哈雷彗星相关联的流星雨。但由于宝瓶座η流星雨是在数百年前与哈雷彗星分离，且哈雷彗星目前的轨道离地球不够近，故不足以成为流星活动的来源。





南昆士兰大学（University of Southern Queensland）天文学家霍纳（Jonti Horner）教授表示，宝瓶座η流星雨是澳大利亚今年第二大壮观的流星雨现象。





他认为，本次流星雨的最高峰时间将是星期五及星期六清晨，而流星移动速度快也令它们看起来更明亮。



宝瓶座η流星雨。 Source: Supplied / timeanddate.com 他说：“速度快并不保证流星较明亮，但任何大小的流星如果移动速度较快，其亮度也会较高。”





霍纳博士又补充，今年及来年的宝瓶座η流星雨将可能异常活跃。





不过，本次流星雨出现却适逢星期六的满月及月食现象（5月6日），令观星者可能难以观测到较为昏暗的流星雨。





业余天文学家穆斯格雷夫（Ian Musgrave）博士说：“（届时）满月将处于天空的另一边，但也会影响观测（流星雨）的情况。”





不过，月球在黎明前（流星雨出现时间）将处于天空较低的位置，可能有助观测流星雨。





本次月食将在5月6日出现，届时太阳、地球及月球将连成一线，地球将遮盖太阳照向月球的部分光线。





半影月食将在当日凌晨1时14分11秒（澳洲东岸标准时间）开始，凌晨3时22分59秒达到顶峰，并在5时31分45秒结束。





澳洲中部标准时间方面，月食将在午夜12时44分11秒开始、凌晨5时01分45秒结束。而澳洲西部标准时间方面，月食则是在5月5日晚上11时14分11秒开始、6日凌晨3时31分45秒结束。





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