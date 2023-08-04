【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的栽培管理

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Credit: 张厥樑

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在前两期节目中我们介绍了番茄的品种、栽种准备和催芽育苗。那么怎样才能把小苗培养长大成番茄植株，开花结果呢？在今天的节目中，园艺高手张厥樑要介绍如何进行合理的栽培管理。

番茄色彩鲜艳、品种繁多、形状各异、味道鲜美，深受华人喜爱。

在上两期的节目中我们讲了番茄的品种、栽种准备和催芽育苗，那么怎样才能够把小苗培养长大成番茄植株，开花结果呢？如何进行合理的栽培管理，来种出既好吃、又好看的番茄呢？

番茄的栽培管理包括移栽定植和浇水施肥。
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【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：品种选择和栽种准备

移栽定植

移栽定植的条件为：
  • 室外气温在15℃以上 
  • 定植苗间距30cmx40cm以上 
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移栽之后要为番茄做好绑扎固定的工作。 

照顾番茄最简单最关键的方法就是将它们绑杆子上，让主枝沿杆子笔直往上生长，便于以后进行合理的侧枝修剪。 
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施肥

基肥（底肥） 

基肥，也叫底肥，是在播种或移植前施用的肥料。

基肥的主要作用是供给植物整个生长期中所需要的养分，为作物生长发育创造良好的土壤条件。作基肥施用的肥料大多是缓释性有机肥料。 

基肥种类比如充分腐熟的羊粪、牛粪和鸡粪、或Compost等。
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怎样施用基肥？ 
  • 种植松土层厚度25厘米左右（一板锹深）。 
  • 最底下5厘米为无肥松土。 
  • 中间10厘米基肥加松土均匀混合。 
  • 最上面铺10厘米无肥松土。
小苗的根系比较幼嫩，所以先移栽在上层无肥松土里，等小苗长大壮实了，根系开始延伸下去，进入基肥区，开始持续地吸收基肥养分，供应植株整个生长期的需求。 
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追肥 

追肥是指在作物生长过程中追加施用的肥料。 

追肥施用的特点是比较灵活，主要是速效肥，根据番茄生长的不同时期所表现出来的氮磷钾等元素需求或缺乏症，对症追肥。 

有机追肥种类： 

固态追肥：Dynamic Lifter，Blood and Bone或草木灰等。

液态追肥：Seasol Powerfeed，蚯蚓水或自制有机液肥等。
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浇水

浇水是番茄种植期间最重要的工作，我们不但要经常浇水，而且要注意浇水的方法，才能够真正种好番茄。 

缓苗期浇水要每天一次，浇小水。定植后要示天气情况和土壤干湿程度，每一到三天浇水一次。 

番茄的日常浇水，番茄生长和开花期植株生长比较强，需要大量水，要始终保持土壤湿润，满足植株生长和开花的用水。 
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【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的催芽育苗

番茄开始结果后，需要大量的水分。这时已经是干燥少雨的夏天，基本上需要天天浇水，而且要浇足浇透水。 

进入夏天后，澳洲气候非常炎热干旱，在高温的天气，不必使用任何遮盖物遮荫番茄植株，但是必须天天浇水，特别强调要浇透水，浇大量的水，需要时甚至早晚各一次。

注意：天再热，任何蔬菜植物，只要浇透水，绝对不会伤害或枯萎。所以，浇水是种番茄最重要的。 
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有的朋友说浇了很多水，但是植株还是缺水，这很可能是浇水的方法不对。 
  1. 一种可能性是浇水太少，只是用花洒像喷雾一样喷一下，看上去土是湿了，但是有限的水只留在土的表面，很快就蒸发掉了，没有多少水渗入土壤，植株的根系也就没有吸收到多少水分。 
  2. 还有一种可能性是，如果土的表面板结光滑或特别是土面有斜坡，水浇下去，很快就流掉了，水根本没有渗透到土里去，浇水的效果就很差。解决的办法，首先在移栽前要把土整松、整平（要水平），另外我们可以在植株根部周围的土做成凹下去一点的盘状，使浇下去的水蓄留在根的周围被全部渗透到根部周围的土里，水分全部被植株的根部吸收。在干热的夏季特别重要。这种方法对施液肥更有用，可以大大地提高施肥的效率，节约肥料。
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Credit: 张厥樑
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