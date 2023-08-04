“锅气”还在吗？维州将禁新住宅使用天然气 华人社区怎么看？

日前，维州政府宣布，将从2024年1月1日起禁止新建筑使用天然气连接，改用电力网络连接。





对此，SBS中文在调查中发现，不少华人主要提出了两个问题“相较明火烹饪，电力烹饪的饭菜味道如何”和“到底电力和天然气哪个更高效”。





有厨师认为明火烹饪的美食有温度和有生命力，并且“传递文化价值”。





也有华人建筑商提到“我们（经手）百分之百的住宅全都是连接天然气”，所以他认为维州居民将很难接受这一禁令。



他们为何喜欢明火烹饪？

范祝平曾是一家米其林餐厅的厨师，他表示自己非常喜欢明火烹饪，他坚信火焰赋予美食灵魂。





他说有火焰炙烤的美食是有温度、能量和生命力的，电力器具则是冰冷和工业的。





他说：“人类从原始人进化到现在，火在烹饪中的运用有成千上万年的历史。”



火焰表达了菜品的多样性，传递了文化价值，这是无可比拟的。 范祝平

作为烹饪介质，与火焰直接相关的厨具被范祝平描述为“类似信仰般的存在”。





还有不少华人所喜欢的“锅气”也被视为和明火烹饪、锅体高温相关。





对此，范祝平认为这仍然与火焰给人温暖的直觉有关，一些华人也提到有类似的感受。



范祝平认为，明火表达了菜品的多样性。Credit: Zhuping Fan 接受SBS中文采访的一些维州华人居民也提到，他们认为选择明火烹饪是一种“文化习惯”和一种渴望明火炒菜的“集体潜意识”。





墨尔本一名居民Debbie Leung说：“你问为什么（选择明火）我也不知道，但我们华人炒菜肯定是要用火的。”





皇家墨尔本理工大学的学生李斯敏说：“我觉得中餐用火炒菜更香，西餐用电就也还好。”



传统中式炒锅。 Source: Pixabay 根据自己多年的厨房经验，范祝平表示电力和明火能给锅体带来不同的加热形式。





他说：“电磁炉只能从底面加热，燃气灶可以从整个锅的底部和侧面加热，这意味着食材与锅的接触面积减少了。”



天然气和电力哪个更高效？

墨尔本大学机械工程高级讲师李文在接受SBS中文采访时表示，就电力和天然气的能效谁高谁低这一问题，不能一概而论。



李文，墨尔本大学机械工程高级讲师。Credit: Wen Li 墨尔本一家建筑公司的董事长傅凯南表示，在华人房屋市场中，人们在选择用电还是用气上的问题上，主要考虑的还是取暖设备和灶台。





有关数据显示，取暖是家庭天然气消耗的主要原因。





根据Infrastructure Victoria关于家庭天然气使用情况的数据，供暖占州家庭天然气使用量的六成，热水约占三分之一，烹饪仅占4%。



维州家庭天然气使用情况。 Source:Infrastructure Victoria 李文表示，但从能效方面来说，电力在很多方面比天然气占优势，但绝对不能简单的一概而论，具体需要放在不同的使用环境来看。





他说：“如果说是暖气的供应情况，如果是Ducted air（空气管道）这样一个空调系统下，相比燃气，电力更高效，对环境的影响也相对更小。”





“但是如果在家用一个电热片，那电能能效反而更低。这跟你使用的频次，房间的大小都有紧密联系，”他说。



除了电力和天然气能效的比较外，傅凯南说，电网的铺设和维修要比天然气更高效。





他表示，电力线路铺设和天然气管道铺设在价格上相差无几，但天然气管道需要更多工程和专业技术。





他说：“电线是现成的产品，放下去就好了，天然气的话还需要探机、卡扣等技术。其次是走线，电路哪里都能走，但是一旦涉及天然气管道没有排好，想新接一段是非常困难的。”



傅凯南提到，电网的铺设和维修比天然气更高效。Credit: Kannan Fu 根据维州政府的统计，约有80%维州家庭正在使用天然气。





维州能源和资源部长莉丽·安布罗西奥（Lily D'Ambrosio）表示：“让更多维州人使用更高效的电力设备，将为他们节省每年节省1000澳元能源开支。”



维州新住宅将转为电力连接 人们准备好了吗？

据报道，维州建筑业协会 (Master Builders Victoria) 对逐步淘汰天然气表示支持，但强调消费者应有自行作出抉择的自由。





墨尔本一家主营华人市场的建筑商负责人Jason Yang跟SBS中文透露，自己团队接手的项目中“百分之百的住宅全都是天然气”，对新住宅将禁止天然气的连接，他说“老百姓不会同意的”。





傅凯南也透露，今年其公司住宅建筑计划中“有30套豪宅全都选用了天然气连接”。



李文认为，能源消费的转换需要一段适应期，但为了扩大清洁能源的使用，需要每个人的努力。





他说：“我们无论从生活方式还是政策制定上都要远离这种化石能源方式。”



能源的转换可能会让我们倾向选择某种能源，但一开始我们不得不为清洁能源付出一定的代价。 李文，墨尔本大学机械工程高级讲师。

李文表示，转向电力的使用将对政府提出更严格的考验，能源转型需要保证民众对电力供给和电网可靠性的需求。





他说：“电网受天气等各种情况的影响很大，一些极端天气时有发生，这样的情况下，保证能源的有效性和可靠性是很关键的，也会给未来提供一些不确定因素。”



Source: AAP 清洁能源委员会（Enviroment Victoria）脱碳政策主任弗里曼（Anna Freeman）说：“维多利亚州的所有家庭和企业最终都需要从天然气转向可再生的电力，更新后的天然气替代路线图（Gas Substitution Roadmap）必须制定明确的战略，以有序但加速的方式管理这一过渡。”





澳大利亚管道和天然气协会(Australian Pipelines and Gas Association)则批评了这一天然气禁令，称政府应该将氢气等可再生天然气引入该系统。





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