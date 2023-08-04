【SBS新闻快报】中国明天起取消澳洲大麦反倾销税和反补贴税

中国明天起取消澳洲大麦反倾销税和反补贴税

中国商务部周五（8月4日）在其官网发布公告称，自2023年8月5日起，终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。





根据公告，中国商务部在2020年5月18日发布两则公告，决定对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税，实施期限自2020年5月19日起五年。





澳大利亚贸易部在一份声明中说：“我们对这一结果表示欢迎，这为我们的大麦出口商重新进入中国市场铺平了道路，这将使澳大利亚生产商和中国消费者受益。”





“这肯定了阿尔巴尼斯政府所采取的冷静而一贯的态度。”





声明中还表示，自2020年5月以来，中国对澳大利亚大麦征收的关税实际上阻碍了对该市场的出口，2018-19年度的出口额约为9.16亿澳元。





今年4月，澳中两国之间达成一项协议，中国同意快速审查对澳大利亚大麦出口的贸易禁令，澳大利亚在商定的审查期间暂时中止向世贸组织的争端申诉。





贸易部声明中称：“取消这些关税意味着澳大利亚将终止在世贸组织的法律诉讼程序。”





“与此同时，我们将继续在世贸组织解决葡萄酒争端，并对取得积极成果充满信心。”



储备银行预计下半年澳洲经济低迷

澳大利亚储备银行（Reserve Bank）表示，由于生活成本压力继续拖累国内需求，预计今年下半年澳大利亚经济仍将“低迷”。





储备银行周五发布的 8 月份货币政策声明称，由于房租上涨、能源成本上升以及劳动力市场紧张，储备银行预计通胀率直至2025 年底才会回到目标区间。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，澳大利亚央行和国库部一直预计，由于物价和利率的上涨，经济将大幅放缓。





他说，政府正在尽其所能减轻人们的压力。



伽马节之际 政府为阿纳姆地区拨款640万澳元

联邦政府宣布为阿纳姆地区（Arnhem Land）的新教育设施拨款 640 万澳元。





这是在总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）前往该地区参加本周末的伽马节（Garma festival）之际宣布的。



Anthony Albanese in Garma Festival Source: SBS / Yuye Lu 这笔资金将支持在阿纳姆地区东北部新建一座高等教育和职业教育设施，使当地人能够继续接受高等教育。



西澳州长投诉ABC节目组参与抗议活动

西澳州州长向澳大利亚广播公司（ABC）投诉，称该广播公司明显参与了在伍德赛德能源公司首席执行官私人住宅举行的抗议活动。





罗杰·库克（Roger Cook）说，本周早些时候，当反恐警察在这家能源公司的首席执行官梅格·奥尼尔（Meg O'Neill）的珀斯住宅外逮捕抗议者时，《四角方圆》（Four Corners）节目组与三名气候活动人士在一起。





澳大利亚广播公司此前曾表示，摄制组当时正在那里为一篇可能的报道收集材料，并不知晓抗议活动。





但库克告诉澳大利亚广播公司主席伊塔·布特罗斯（Ita Buttrose），如果澳大利亚广播公司的摄制组不在场宣传他们的活动，他很怀疑Disrupt Burrup Hub的参与者是否会将目标对准奥尼尔女士的房产。



