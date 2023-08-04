实验室人工培育的珊瑚能否成为大堡礁所需的“救星”？

要点： 人工繁殖的一些珊瑚品种可能有助于大堡礁的修复；

澳大利亚华人研究人员带领团队在实验室中繁殖出多个珊瑚品种；

在实验室中繁殖出来的耐热珊瑚将有机会在珊瑚礁上种植，以减缓珊瑚礁白化速度。

日前，联合国教科文组织（UNESCO）在一份决定草案中并未宣布将大堡礁列为“濒危”遗产，但警告说，大堡礁“仍然受到严重威胁，采取紧急和持续的行动……对于提高该处的长期复原力至关重要”。





而人工繁殖的一些珊瑚品种可能有助于大堡礁的修复。





詹姆斯·库克大学（James Cook University）的海洋和水产养殖科学高级研究员凯特·奎格利（Kate Quigley）女士告诉SBS中文说：“无论是在实验室、水产养殖场还是在野外，当有新品种或新种群产卵总是好消息。”





每年一次，在月圆后的几天，邵路畅都会戴着红色头灯返回实验室的水池前等待。





珊瑚产卵季节到了。





在红色灯光下——这是模拟水下野生环境的照明条件，邵路畅等待着珊瑚开始“像放（鞭）炮一样一个接一个产卵”，他说，发现珊瑚突然产卵的“那个时候最让人兴奋和喜悦。”





珊瑚产卵是每年一次的自然现象，各种珊瑚品种在月圆后同时释放精子和卵子，然后进行受精。





每一束珊瑚都必须找到同种的另一束才能受精。



Coral spawning in action on the Flynn Reef near Cairns in 2021. Credit: AAP Image/Supplied by Gabriel Guzman Calypso Productions 在实验室里，团队人员捕获珊瑚的精子和卵子，使其人工受精。





邵路畅领导的在昆州Inter-Fish水产养殖场的团队，据称已经成功人工繁殖九个珊瑚品种，“其中六个品种是世界首次”。





自2019年以来，他们一直在努力帮助防止大堡礁发生大规模白化现象。





自1980年以来，由于受热应激影响，大堡礁已经发生了六次大规模白化事件。





根据澳大利亚海洋科学研究所（Australian Institute of Marine Science）的数据，最近一次白化事件发生在2022年，在被调查的珊瑚礁当中，43%受到影响。



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联合国政府间气候变化专门委员会（The UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change）将热带珊瑚礁列为地球上最容易受气候影响的生态系统之一，即使全球变暖能控制在1.5摄氏度之内，这些珊瑚礁大部分也可能将消失。





如今，全球气温已经比工业化前高出约1.1摄氏度。



如果未来三到五年内再次发生白化，我们想知道大堡礁还能存在多久 邵路畅

他解释说，由于面临海水变暖和海洋酸化等环境，珊瑚礁修复需要有大量耐热的珊瑚幼体生存。





邵路畅解释说，珊瑚的无性繁殖——通过出芽或分裂——一次只能繁殖10到20个基因相同的个体，而有性繁殖则可以同时产生超过一万个异质后代。





上个月，该团队对常被称为“花盆珊瑚”的万花筒珊瑚（又称团块管孔珊瑚）Goniopora 珊瑚进行有性繁殖，这种珊瑚来自大堡礁南端。据说这在珊瑚有性繁殖史上尚属首次。



珊瑚它小时候可能只有6个触手，慢慢长到12个触手，然后再慢慢长到24个触手，这个生长和变化的过程很吸引人 邵路畅

气候变化导致的海洋温度上升是珊瑚白化的主要原因，许多品种过早变白并面临灭绝风险。





因此，该团队珊瑚繁育计划涉及培育在水产养殖中生长的耐热珊瑚，最终将它们大量安置在天然珊瑚礁中。



Goniopora, often called the 'flowerpot coral'. Dr Shao says it is rare to witness its growth from six tentacles to 24. Credit: Inter-Fish Pty Ltd 詹姆斯·库克大学高级研究员奎格利提到，关于珊瑚产卵的基本知识“对于理解在气候变化压力下的修复……非常关键，尤其是像大堡礁这样庞大复杂的生态系统”。





她补充说：“大堡礁上有数百个品种，我们仍然在不断发现新的品种。”





据了解，澳洲独有、被美名为甜甜圈珊瑚Scolymia珊瑚，去年也成功人工繁殖，这一品种据称被列为濒危品种。



Bleached coral near the Keppel Islands on the Great Barrier Reef. Source: AP / AP/Ove Hoegh-Guldberg “我希望这个品种今年能大量繁殖，然后安置野外，” 邵路畅说。





奎格利补充说，珊瑚是复杂而重要的动物，是珊瑚礁的基础，“成百上千种珊瑚品种构成了我们称之为珊瑚礁的多样化生态系统”。





然而，她说，我们需要珊瑚的多样性程度是一个复杂问题。





奎格利指出，为了保护包含不同结构、生物和功能的生态系统， 对于海洋生物学来说，“品种越多就越好”。



The fimpbriaphyllia coral babies spawned by Inter-Fish have passed their 'green colour phase' and gradually start showing their true colours. Credit: Inter-Fish Pty Ltd 邵路畅说：“我们在养殖过程中，慢慢提高水温，筛选出一组耐高温的品种，然后继续培育下一代”，这些人工繁殖的品种有可能在野外有更高的存活率。





他补充说，理想情况下，珊瑚修复工作应该努力恢复遗传多样性。根据珊瑚科学家的研究，保护种群遗传完整性非常重要。



但我们真正可以帮助大堡礁和澳大利亚各地珊瑚礁的事情，就是采取强有力的行动去应对气候变化。 凯特·奎格利

“我们知道，珊瑚的生活温度与其耐受温度非常接近。关于其适应潜力有一些好消息，但我们能做的最好事情是采取强有力的气候变化应对措施，”奎格利告诉SBS中文。





培育珊瑚“宝宝”的快乐和困难





邵路畅形容珊瑚幼体是他的“第二种宝宝”。





他说：“每天都是新鲜的。每天，我都能看到一些世界上第一次发生的事情”，他说，他的工作领域是水产养殖科学中最复杂的领域之一。



The coral tank at Inter-Fish for captive breeding. Credit: Inter-Fish Pty Ltd 科学家们尚未确定触发珊瑚产卵的自然因素，产卵是珊瑚类生物年度繁殖活动。





邵路畅说，对标本进行试验的时间窗口很小，失败并不罕见。





产卵系统需要模仿自然环境的季节变化，考虑到月潮、阳光、水温和闪电的强度。





“这些条件的任何失误都意味着一年的努力付诸东流。”





“通常情况下，产卵可能在月满后一周内的任何一天发生，我会在这段时间观察它们。但有一次，我去晚了两天，什么也没看到，”邵路畅回忆说，那一次他错过了珊瑚的产卵。



Mr Shao said captive breeding of coral is not widely developed in the world. Credit: Inter-Fish Pty Ltd 珊瑚幼体再繁育后的定居是另一个棘手问题。





珊瑚幼体只愿意定居在由特定材料制成、带有生物膜和人工凹槽的定居瓦上，接下来就是与水中各种其他生物，例如藻类，展开共存之战。





“藻类的生长速度比珊瑚幼体的快，由于前者的发育，后者可能会因缺乏光照和礁盐而死亡，”他说。





珊瑚的人工繁殖技术在业界一直受到关注。





有的博士生候选人希望研究珊瑚幼虫生活史，但这在野外几乎是难以测量的。邵路畅补充说，人工繁殖的珊瑚可能可以为这些研究人员提供珊瑚卵子。





他补充说，这种研究也有助于评估珊瑚的生长情况，以及是否适用于大堡礁的修复。





邵路畅表示：“我希望，未来我们有机会将培育的新珊瑚种移栽到大堡礁，让珊瑚礁适应新的环境挑战。”





大堡礁有世界上最大的珊瑚礁群，据称有约400种珊瑚、1500种鱼类和4000种软体动物。在1981年被联合国科教文列入“世界遗产名录”。





联合国指出，大堡礁是“最具生物多样性”的世界遗产，具有“巨大的科学和内在重要性”。





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