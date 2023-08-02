联合国草案未列大堡礁“濒危” 但警告威胁严重需紧急行动

要点： 世界遗产委员会将于9月对联合国教科文组织的建议进行最终投票；

“濒危”名录上的遗址最终可能会被剥夺世界遗产地位；

联合国一个小组去年得出的结论是，澳大利亚保护大堡礁不力。

联合国教科文组织 (UNESCO) 在一份决定草案中并未宣布将大堡礁列为“濒危”遗产，澳大利亚政府对这一决定表示欢迎。





环境部长普莉贝丝 (Tanya Plibersek) 发表声明称：“我们致力于更好地保护珍贵的大堡礁，这决定就是明证。”





联合国教科文组织一直在考虑，是否应将大堡礁列入“濒危世界遗产名录”，并将于9月得出结论。





该决定草案表示，前届和现届澳大利亚政府已取得“重大进展”，但警告说，大堡礁“仍然受到严重威胁，采取紧急和持续的行动……对于提高该处的长期复原力至关重要”。



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普莉贝丝说：“我们会一如既往，支持依赖健康环境以维持工作职位的澳大利亚人。”





“我每次与联合国教科文组织和世界遗产委员会的同行会面时，都会提出此问题，就是这个原因。”



昆州大堡礁厅长林纳德 (Leanne Linard) 称，州政府已采取强有力的行动来保护大堡礁，并已经咨询科学家、业界和保育人士的意见。





她说：“建议草案不将大堡礁列为‘濒危’，是对我们一直进行的工作的认可。”



2022年3月，联合国代表团到访大堡礁，得出的结论是，澳大利亚在保护大堡礁免受气候变化的力度不够、水质欠佳、进行有害的捕捞活动和其他威胁。





是否将大堡礁列入濒危遗产名录，需要视乎世界遗产委员会在9月举行的会议最终表决。





澳大利亚需要在2024年2月之前提交一份关于其履行这方面承诺的进展报告。



澳大利亚海洋保护协会（Australian Marine Conservation Society）表示，大堡礁“面临着生死存亡的抗争，由于预计出现的厄尔尼诺现象，会增加海洋热浪和珊瑚白化的可能，这场抗争将会难上加难。”





该协会称：“我们的政府还有六个月时间来应对大堡礁面临的威胁，为了我们的珊瑚礁、价值60亿澳元的旅游业以及相关的6.4万个职位，他们必须好好利用这段时间。”





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