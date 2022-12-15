大堡礁旅游向导注重娱乐和教育

在大堡礁外，一个类似于漂浮的潜水商店和餐厅的大型平台与鱼类聚居的五颜六色的珊瑚群相连。





这是雷莫拉浮桥—珊瑚礁魔术游轮旗下的热门旅游目的地，位于澳大利亚东部 贡甘吉海域的凯恩斯海岸附近。





每天都有数十名游客乘坐渡轮从大陆前往浮桥，沿着珊瑚礁浮潜和潜水——许多人是第一次——比如来自孟买的 41 岁的吉涅什 加萨尼。





他说：“第一次来澳洲，第一次去大堡礁，第一次浮潜，基本不会游泳，说到体验水下生活，今天我从中得到的快乐简直无法用语言表达，去看大堡礁，去探索海底世界，我的意思是，这真是太棒了。”





邮轮公司的工作人员不仅要招待客人，还要了解大堡礁生态系统及其面临的威胁，如污染、粗心触碰和气候变化。 这个想法是利用大堡礁的自然奇观，将游客变成保护大堡礁的终身支持者。





加萨尼希望大堡礁得到保护，以便子孙后代能够像他今天一样享受它的美好。





他说：“因为它已经存在了数百年，我想它在未来十年左右还会存在，我相信每个人都应该做出贡献以确保它仍旧留在那儿 ，这样未来的几代人也能体验如此美妙的事情。”



Seven wonders of the world The Great Barrier Reef Credit: nationalgeographic 潜水领队阿奈斯·毛雷尔说，一旦游客体验了海底世界，并遇到了摩尔礁的居民——一种叫沃利（Wally）的鱼，他们就会带着疑问跃出水面。





她说：“人们来这里是为了探索大堡礁，一旦他们到了这儿并且看到了它，我们就会教育他们。他们看见沃利，他们看见珊瑚，然后他们更加好奇，有时他们会问我们这样的问题，‘哦，珊瑚死了吗？因为它是这种颜色，这就是珊瑚吗？’”





“我们实际上可以告诉他们它是否已经死亡，或者如我们在2月和3月经常看到的漂白的情况，或者因为受到荆棘王冠海星的攻击而变成一个截然不同的东西。”





有过大堡礁体验的人常常担心过去十年的破坏，这多半是由气候变化所加剧的灾难性气旋和海洋热浪等造成的。



毛雷尔说：“人们每天都在问关于气候变化的问题。有时候，一些家庭会比其它家庭问得更多。实际上，老人问了我们很多这样的问题，因为他们可能 20 年前就来过大堡礁，现在，他们感到‘哦，每件东西都死了。'”





巴克斯顿说：“看到水下的东西真是太棒了。还有动态，我还没有意识到不同类型的珊瑚、色彩以及生活在不同类型的珊瑚里面和珊瑚之间的所有小鱼都有如此多的移动方式。非常的壮观。”





她说，现在的行动并不意味着立竿见影的效果，但应该这样做，以确保她的孙辈能够享受健康的大堡礁体验。





巴克斯顿说：“应该做更多的事情来阻止它变得更糟，希望，希望，不是在我有生之年，甚至可能不是在我孩子的有生之年，但在我孙辈的有生之年，我希望事情会发展到一种程度，我们不必担心气候变化会影响大堡礁。”





联合国教科文组织世界遗产中心和国际自然保护联盟最近的一份联合报告建议将大堡礁列入濒危世界遗产名录。该报告于 11 月 28 日发布。部分由失控的温室气体排放驱动的水下热浪和气旋摧毁了构成大堡礁的 3,000 座珊瑚礁中的一部分。它约占世界珊瑚礁生态系统的 10%。由 2,500 多个珊瑚礁组成的网络覆盖 348,000 平方公里。





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