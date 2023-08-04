连锁超市扔大量货品引抨击 超市：必须丢弃

根据《每日邮报》报导，市民Daniel Watso周三(8月2日)在墨尔本Chadstone购物中心的一家Coles门店，拍到超市把装满新鲜食物和其他货品扔在垃圾箱的视频，并上传到社交平台TikTok。





第一段视频被观看了将近20万次，影片中的垃圾箱装满了面粉、卫生纸和其它洗漱用品。





第二段视频则显示这些货品被倒进垃圾车，令Daniel Watso感到震惊。他在TikTok上写道：“Coles在Chadstone进行拆除工程，他们把所有的货品都扔了。”





“连拿出来都不行。狗粮、箱装汽水、卫生纸，所有东西！难道这些东西不能捐给有需要的人吗？”





第二段影片中，有另一个装满饼干和宠物用品的大垃圾箱，旁边还有三个装满杂货的垃圾箱。



Daniel Watso发布在TikTok的视频截图。 对于这家超市巨头扔掉大量食品的做法，愤怒的Coles顾客对其展开了抨击。





有数百人留言对这种浪费表示震惊，质疑为什么没有将产品捐赠。





有人留言写道：“那些东西可以帮助很多饥饿的维州人。”





又有人表示：“难以置信，一定要做些什么。所有包装食品都可以供给无家可归者和所有庇护中心。”





还有人问道：“为什么不把它们提供给员工呢？”



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Chadstone的Coles门店因在其店内发现有毒粉尘后已无限期关闭，并扔掉大批产品。





这家超市巨头在一份声明中表示：“我们一直在对店内进行彻底清洁，不幸的是，由于产品的安全和质量问题，需要丢弃大量受粉尘污染的产品。”





“在可行的情况下，Coles会将适合使用和消费的产品捐赠给食品拯救组织。”





根据7号台的照片显示，货架上的商品已被清空，准备进行深度清洁。





癌症协会表示，二氧化硅粉尘“吸入时有害，由于其粒径比沙粒小100倍，可能在不知不觉中吸入”。





“暴露于二氧化硅粉尘可能导致肺癌、硅肺（肺部不可逆转的硬化）、肾脏疾病和慢性阻塞性肺疾病。”





零售和快餐工人工会表示，位于墨尔本的Coles店的员工对此发展感到“非常担忧”。





有其他专家质疑为什么粉尘没有被局限在施工现场，而被容许飘入店内。





工会担心来自附近装修的致癌二氧化硅会影响员工的健康。Coles则称“检测到的二氧化硅粉尘是极低水平”。





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