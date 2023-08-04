吃鱼薯还能吃到濒危鲨鱼？DNA检测揭露虚假海鲜销售规模

澳大利亚研究人员发现，在一些鱼薯店销售的炸鱼片实际上是濒危鲨鱼物种。

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A piece of critically endangered school shark was sold as takeaway in Victoria, a study reveals Source: AAP / PR HANDOUT IMAGE PHOTO

DNA测试表明，在澳大利亚销售的海产品中，10%以上与标签上所示的不符，濒危物种有时会成为人们的盘中餐。

这项由明德鲁基金会（Minderoo Foundation）进行的全国性研究揭露了标签和物种替代方面存在的严重问题。

研究人员对澳大利亚超市、鱼市场和餐馆出售的 672 种海鲜产品进行了 DNA 检测，发现 11.8% 的产品与标签上所示不符。

鲨鱼和鲷鱼以及进口海鲜最有可能被贴上错误的标签。

在塔斯马尼亚州，一家声称出售进口魟鱼（stingray，又称黄貂鱼、魔鬼鱼）的超市实际上出售的是来自南美洲、极度濒危的斑背鳐鱼。

在西澳州的一家餐馆里，被笼统地标注为鲨鱼的食物实际上是锤头双髻鲨（Smooth Hammerhead Shark），这是一种被列为全球易危物种的鱼类。
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这项研究的共同作者、明德鲁基金会的克里斯·威尔科克斯（Chris Wilcox）博士说，含糊的标签问题与错误标记一样严重。

只有四分之一的产品标明了特定的物种，大多数产品使用含糊或总称，诸如鱼片和鲷鱼等词汇。

威尔科克斯博士说：“比如说，鲨鱼肉片（flake）在正式定义上指的是软糖鲨（gummy shark）的肉，但通常被误用来描述任何类型的鲨鱼肉。”

“其中有15种被错误标记的鲨鱼肉片产品实际上是象鲨，它与鲨鱼只有较远的亲缘关系。”

“我们发现，一些被用来做炸鱼薯条的鲨鱼肉片实际上是翅鲨（school shark），该物种被国际自然保护联盟濒危物种红色名录列为极度濒危。”

不了解食物的真正来源不仅涉及消费者权益，也与保护生态息息相关。

明德鲁基金会的海洋政策研究员埃米莉·哈里森（Emily Harrison）是该研究的合著者，她表示：“澳大利亚人越来越意识到保护海洋免受不可持续捕捞的必要性，并希望更好地了解有关海产品的信息，以便放心购买。”

“我们从以前的研究中了解到，消费者会认为在销售点之前已经完成了各项检查和平衡措施。”
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威尔科克斯博士表示，研究结果出现得正是时候，因为澳大利亚政府正在考虑采取措施防止进口非法、无管制和未报告的海产品。

他说：“总体而言，该研究证实了澳大利亚的错误标签率与美国等其他富裕国家相似，但也指出了一个真正需要解决的问题。”

“消费者应该能够相信标签上所示的内容与包装中的实际内容一致。”

“我们在其他产品中不会接受这种情况，所以在海鲜中也不应该接受。”

该研究已在同行评议的《科学报告》（Scientific Reports）期刊上发表。

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Published 4 August 2023 1:44pm
Source: AAP
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Australia

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