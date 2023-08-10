“我在当妈妈之前也是小女生”：澳洲华人妈妈怎么看“反向育儿”？

在位于悉尼西北区的家中，27岁的Kerri Du正在和她刚满一岁不久的女儿玩乐。她和丈夫经营着自己的生意，生活也比较忙碌。





Kerri说，在玩乐时，女儿有时会拍打到她，有时候也会拿玩具敲到她的脸。





当这种情况发生时，Kerri说她选择对宝宝示弱，”我该哭就哭，就她有时候打我了，我就装哭。”





在Kerri表现出痛苦甚至装哭后，宝宝不仅愣住观察，还用脸去蹭妈妈的脸，表达关心之情。





她认为，母亲们不必刻意塑造坚强、刀枪不入的形象，而是应该做回真实的自己。





“我在当妈妈之前也是一个小女生，”她说。



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与人们此前时常提起的“为人父母则坚强”不同，新近有一种名为“反向育儿”的教育方式在中国多个社交媒体上引起关注，一些年轻的父母在网上分享自己的一些育儿经历和方式。





一些家长提到，这种育儿方式强调家长模仿孩子的做法，在孩子面前示弱、耍赖、闹情绪，“走孩子的路，让孩子无路可走”。例如，下雨天孩子想要踩水，家长会买好雨衣雨鞋一起去，不把身上打湿不回家，或在孩子扔玩具时做出类似的行为。





那么“反向育儿”方式究竟是怎样的呢？





澳大利亚临床心理学家邬金媛（Queenie Wu）博士在接受SBS中文采访时表示，“反向育儿”的概念目前缺乏充分的科学验证，因为对其效果的研究有限。



邬金媛说：“父母必须根据孩子的个体需求、能力和兴趣来调整育儿方法。” Source: Supplied 她说，从儿童心理学的角度来看，“反向育儿”可以解释为一种养育方式，即家长与子女之间的传统角色有些颠倒或模糊；这可能意味着孩子被赋予更多自主权、决策权和责任，而家长则扮演着更多支持和促进的角色。



怎么看“反向育儿” ？

Kerri说，尽管自己没有刻意模仿“反向育儿”，但她认为作为90后妈妈，她和身边很多朋友在育儿中都在实践这种方式。





Kerri说，在喂女儿吃饭时，她也不会“委屈”自己，“我们采取一人一勺，轮流进食的方式。”





“我不会让她感觉自己是优先级，只有在你吃好后，我才会匆匆忙忙刨上两口。”





她认为处处以孩子优先的育儿方式是以牺牲家长为前提的。





“长期下来自己肠胃也受不了，然后身体也不好，就更没有办法好好照顾宝宝了。”



Kerri说：“只有妈妈好了，宝宝才会好。” Source: Supplied 她说，相较于一些独生子女被多位长辈围着转的情况，她并不希望让孩子“唯我独尊”，觉得自己是家中的唯一重要角色。





“等孩子更大后，我很累的时候，我会说，你可不可以帮我拿一下这个，或者是能不能帮我做一下那个。”





Kerri认为，虽然“反向育儿”这个概念听起来可能有些刻意，但她同意妈妈们不要把自己伪装得太坚强，适时示弱，给孩子提供一个照顾家长的机会。





“小朋友的学习能力很快的，特别是开始上幼儿园之后，他们自己之间也是互相照顾的。“





“你在家里给他一个照顾你的机会，他们其实会比你想象中做得好。”





今年35岁的Rainy Johnson是一名商业分析师，目前住在悉尼蓝山。她有两个孩子，大儿子今年六岁了，小女儿三个多月大。





Rainy说，在育儿过程中，她会给孩子更多的主动权。





“让他决策，比如能看多长时间的电视，然后问他们为什么觉得这样合适。”



Rainy希望自己可以和孩子能够像朋友一样相处。 Source: Supplied 当儿子不想遵守规则时，她不会强制关机，而是让他明白“如果你今天看了两个小时，明天就要减少一个小时”。





“如果他不想吃饭，那你今天就不必强迫他吃饭。如果他饿了，他自然会在第二天吃饭。”





她认为自己的育儿方法更像是一种协商，让孩子亲身体验自己的行为会带来什么后果，并为此负责，而不是让孩子随心所欲。





Rainy还表示，她的儿子以前经常为一些很小的事情哭，或者是会非常生气。在这种情况下，她当时不会跟儿子硬讲道理，而是让他发泄情绪，并在一旁陪伴。





她说，这不是完全忽视孩子，而是让他们把情绪宣泄出来，然后再和他们沟通。





通过这种方式，Rainy表示大儿子表现出挺强的责任心。有时候她可能会看电视到很晚，然后忘记了儿子的睡觉时间，而儿子会提醒自己，说：“妈妈，现在是我的睡觉时间了。”





邬金媛博士表示，虽然“反向育儿”的概念目前缺乏充分的科学验证，因为对其效果的研究有限。但是，“这种方法鼓励父母以不同于本能反应（如说“不”或使用惩罚）的方式来应对孩子的挑战性行为，可能是有益的。”





“重点是避免‘权力’斗争，与不安的孩子进行理性沟通可能会加剧他们的情绪。”





她说，当孩子情绪变得较为平静后，父母可以再理性沟通，有效地引导和重新定向他们的行为。



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妈妈的期望

Rainy表示，希望自己的家庭环境可以很轻松，她不希望孩子会害怕自己或者不愿意向自己倾诉。





她说，在国内，虽然自己的家人对她比较放养，“但由于我从小就上寄宿学校，然后出国留学，与他们有一种距离感，有时候觉得自己在异国他乡是孤独的。”





因此，Rainy不希望她的孩子会有这种感觉。





“希望他可以信任我，把所有的问题都与我分享，我们一起作为一个家庭解决。”





曲韵是澳洲注册心理咨询师，曾在中国的一家儿童医院担任心理专家。她表示，在中国，可以说前面的几代育儿方式其实是“从一个极端转向另一个极端的，从比较忽略，比较简单粗暴，到最后变成过度保护，过度教育，过度关注”。



曲韵表示，在教育孩子的过程以及所用的方式中，考虑孩子的年龄尤为重要。 Source: Supplied 她说：“但多数的父母其实还是采取科学的权威式育儿方法，即一方面，我要教导孩子；另一方面，这是我的孩子，我爱他。”



“反向育儿”的限度在哪里？

此前，一位母亲在一个社交平台尚发布了一段视频，讲述了两三岁的女儿凌晨2点半不肯睡觉“想出去玩”时，自己带她出门外逛到早上快6点的过程。





该视频发布后引发不少网友关注。网友们对该母亲的方式褒贬不一，有的网友认为“挺好的，心平气和，用经历代替说教”；有部分网友则认为，这样的方式有些极端、没有起到教育作用，“她还是孩子，没有时间观念，不能这样折磨她。”





也有其他博主分享类似育儿方式。例如，有家长表示他们家里上小学的孩子晚上想看电视，而被妈妈要求看通宵电视等等。





这些提及“魔法打败魔法”、“反向育儿”等的一些育儿方式也都在网上引起关注和争议。





对于“反向育儿”的一些方式或者做法，曲韵认为，尽管这个话题引起了讨论，但它并不代表很多90后父母会去模仿或推崇当中的一些做法。





“有很多人在考虑要不要孩子时，会进行理性的思考，比如成熟度是否足够、经济条件是否支持等各个方面，”她说。





“如果条件不允许，他们可能选择不要孩子，而不是在有了孩子后随意育儿，把它当成游戏一样轻率对待。我们需要认真对待育儿这一重要的责任，而不是忽视它或者将其当作游戏来玩。”



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曲韵认为，如果妈妈带娃出门暴走这件事发生在澳洲，相关部门可能会介入，指称其为虐待行为。





在谈到关于“反向育儿”的尝试时，邬金媛认为，作为父母，至关重要的一点是，“要避免完全依赖后果作为学习的主要手段，因为后果往往是负面的”。





“相反，重要的是专注于创造一个支持性和关爱的环境，让孩子们能够探索和从经验中学习。”





此外，她们都强调，考虑孩子的年龄尤为重要。





曲韵说：“孩子在不同阶段的认知能力是不同的。至少十岁以后，他们才能较为明白自己的行为会带来什么后果，以及自己的改变能造成何种影响。”





“这个过程中，孩子需要依赖别人的指导和告知。家长不能仅靠让孩子自行总结。”





邬金媛说：“父母必须根据孩子的个体需求、能力和兴趣来调整育儿方法。”





她强调，反向育儿如果实施不当，可能会导致孩子和父母之间出现多种负面后果，如缺乏安全感和信任、怨恨和反叛等。





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