【安居澳洲】如何为孩子选择学校

父母希望为他们的孩子提供良好的教育机会，但是成本、学校文化或宗教等因素可能会使选择学校变得困难。





澳大利亚的学校系统分为三个部分：政府（或州）、天主教和独立（或私立）学校。





莎莉·拉森（ Sally Larsen ）博士是新英格兰大学的教育学讲师。 她解释了不同部门的管理方式。





“它们在每个州都由相同的机构管理，因此它们都向学生提供相同的课程，并且教师都使用相同的认证程序进行认证。不同之处在于一些类型的学校要求家长为他们孩子的教育交钱。”





由于收费结构不同，许多家庭在无法负担私立学校学费时选择当地公立学校。 拉森博士说。





“政府学校基本上是免费的。有时你会被要求为学校支付一小笔捐款，大概不到100澳元左右。天主教学校确实要求家长支付费用，但通常费用不多 ，每年大约5000澳元。”



但是，在私立学校，您每年可能要支付高达 3万澳元或更多的费用让学生上这些学校。 Dr Sally Larsen, Lecturer in Education, University of New England

Approximately 70% of primary and 60% of high school aged students are educated within the government sector. Credit: JohnnyGreig/Getty Images 这三种教育机构都有优秀的学校，因为它们受相同的州法规的管辖。





那么，家长在选择学校时有哪些注意事项呢？





来自莫纳什大学教育学院的爱美瑞塔·海伦·福佳斯（ Emerita Helen Forgasz） 教授解释道。





“法律要求政府提供学校教育，而政府学校、或在某些州称为公立学校则是向所有人开放的，而且是免费的。父母在选择学校方面要考虑的是， 你是否有能力支付非政府学校的学费，即私立学校的费用。”



如果宗教对你来说很重要，你要考虑是否希望你的孩子有宗教教育背景。 Professor Emerita Helen Forgasz, Faculty of Education, Monash University

在公立学校，宗教教育不构成课程的一部分，但学校可以允许宗教组织开展宗教教育课程。





天主教学校提供基于信仰的教育，并向非宗教家庭开放。 它们被认为可以促进社区联系和纪律，并且比私立学校成本更低。





拉森博士警告说，私立学校的学费不仅高，而且隐藏的费用可能会让您大吃一惊。





“你需要知道有额外的费用，比如强制性的课外活动，可能非常昂贵的制服，强制购买的学习设备。一些州立政府学校正在走同样的路，强制购买科技产品作为学习设备，但公立学校将为无力为孩子购买电脑等科技用品的父母提供更好的补贴。”



The benefits of educating girls and boys separately remain contentious and academic results may not differ significantly. Credit: Fly View Productions/Getty Images 一些家庭喜欢让男孩和女孩分开接受教育，例如出于宗教原因。爱美瑞塔·海伦·福佳斯教授表示，这些选择在政府部门更为有限。





“但是主要在天主教和私立学校部门有单一性别的选择。一些州没有任何单一性别的公立学校， 但新南威尔士州是真正的例外，有超过 30 所公立学校是单一性别的。有些州没有，维多利亚州只有一所男校，但大约有五六所女校。其中有些是精英学校，有些则不是。 ”



澳大利亚的大多数学校都是男女同校的，也就是说男孩和女孩一起接受教育。 Professor Emerita Helen Forgasz, Faculty of Education, Monash University

虽然单一性别学校的好处仍然存在争议，而且学业成绩可能没有显著差异，但在社交方面，一些孩子在单一性别环境中更自在。





拉森博士说，大多数澳大利亚儿童都在政府学校接受教育。





“大约70%的小学学生就读公立学校，这确实在一定程度上取决于州。大约20%的学生就读天主教学校，10%或更少的学生就读私立学校。在中学的各个年级中， 上私立学校的学生比例上升到20%左右。大约20%的学生上天主教学校，剩下的60%在7-12年级就读公立学校。”



Students can change school at any time Credit: JohnnyGreig/Getty Images 拉森博士建议，在权衡不同种类的学校时，重要的是要记住，私立学校有时会利用家长们担心孩子无法在公立系统中获得足够的教育进行营销。





“值得一提的是，公立学校没有私立学校可以做的营销类型的预算。私立学校将使用家长交的费用向新家长进行营销。这只是意味着他们不允许在来自州政府的预算中使用这样的支出。”



公立学校没有营销，这并不意味着这些学校比私立学校差。 Dr Sally Larsen, , Lecturer in Education at the University of New England

爱美瑞塔·海伦·福佳斯教授也认为，家长在让孩子入学之前应该做一些功课。





她补充说，仅仅因为您支付了费用并不意味着您正在为您的孩子提供更好的教育。





“找到一所满足您孩子的需求的学校是人们应该考虑的首要因素。如果您的孩子喜欢音乐，那么找到一所提供音乐学习机会的学校，如果您的孩子对一项特定的运动有兴趣，就要看哪个学校提供了这项运动，哪个学校提供了您的孩子可能想学习的语言。我认为父母必须做功课并找出学校提供的学习内容。”





如果您的孩子有特殊的身体或智力需求，并非所有学校都能满足这种需求，此时，家长要提出正确的问题。 如果您有选择，请请求参观您感兴趣的学校。 对于贾克柏（Jacob） 和 瑞贝卡（Rebecca Munnery ）来说，他们参观了一次学校，并彻底改变了他们为女儿做出的决定。





“我们很幸运在我们的地区拥有几所信誉良好的好学校，但对于每个人来说并非如此，尤其是在大都市之外的人们。”





他们决定做功课并研究他们的选择，即使他们已经做了决定。





“我们已经决定了，我们很乐意将她送到我们居住地可以提供的任何地方公立学校。但我们决定去参观当地的一所独立学校。我们见了校长和副校长，我们对他们的理念非常满意。我们觉得它非常适合我们，所以实际上当时我们决定改变主意，最终选择了这所当地的私立学校。”





爱美瑞塔·海伦·福佳斯教授说，你的孩子需要快乐。 请记住，您可以在任何阶段改变主意。 事实上，在中学开始时转学是很常见的。





“如果您发现自己最初做出了错误的选择，那么请重新考虑。满足教育需求是父母应该考虑的第一件事。如果您的孩子在任何时候没有在学校学习中茁壮成长，那么请重新评估。重新考虑对孩子来说，无论是在社交上还是在教育上，换学校是否是正确的做法？”





在查看学校教育选择时，请从 Good Schools Guide 或 My School 网站等资源开始，以进行选择和比较。





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