专家解释：澳洲今冬天气异常的背后 未来数月天气前瞻

最近这段时间，你可能会注意到澳大利亚正处于不寻常的暖冬之中。东部许多地区包括悉尼都出现了温暖天气，有时甚至适合穿T恤。





与此同时，在高海拔地区，一些雪场的积雪仍然不足，甚至在天气温暖令传统滑雪季推迟开始后也是如此。





在这一切发生之前，全球经历了有可靠记录以来最热的一个月。有记录以来最热的30天当中，今年7月就占了21天，这促使联合国宣布进入“全球沸腾”新时代。





澳大利亚的天气究竟怎么了？我们应该是享受这宜人的天气，还是担忧这是气候变化带来的令人不安的迹象？



温暖天气的背后

澳大利亚的异常温暖天气是天气自然因素和全球变暖持续影响的结果。





自7月初以来，由于一个高气压系统长时间停留在澳大利亚上空，天气一直较为温暖和干燥。晴朗的天气导致白天温度升高。





例如，尽管经常有霜冻的早晨，但7月份堪培拉的白天气温是有记录以来最高的，而堪培拉历来以冬季寒冷而闻名。悉尼也刚经历了有记录以来最温暖的7月份。





高压系统导致澳大利亚内陆地区变暖。当冷锋横越澳大利亚南部时，它们会推动暖空气向前，给南部沿海地区带来温暖多风的天气。这类似于夏季我们在阿德莱德和墨尔本等城市经历最炎热的天气模式。



A person going for a swim at Bondi Beach, Sydney, in May. Source: AAP / James Gourley 那么海洋情况呢？在澳大利亚周围，包括大陆西北部在内的一些地方海洋温度较平均值偏低。





目前世界许多地方的海洋温度都高于正常水平，包括西印度洋和热带太平洋的中部和东部。这表明厄尔尼诺现象和正印度洋偶极子现象正在形成，这两种自然气候驱动因素会影响澳大利亚的天气模式。





海洋温度的差异降低了澳大利亚南部和东部地区的大气湿度。这也使得低气压系统变得更弱且较少，减少了该地区的降雨量。





未来几个月，预计温暖干燥的天气将持续。在冬季和春季的其余时间里，西澳州西南部和澳大利亚大陆东部大部分地区将较常年时期更干燥。整个澳大利亚在此时期预计都会比正常水平更温暖。当然，也不能完全排除偶尔的凉爽潮湿天气。



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那么，气候变化是其中一个因素吗？是的。自前工业化时代以来，澳大利亚陆地地区已上升1.4摄氏度。这是人类燃烧化石燃料和温室气体释放的结果。





创纪录的暖冬是澳大利亚冬季气温长期上升趋势的一部分。





正如我之前所写的，由于人类活动引起气候变化，非常温暖的冬季出现的可能性至少增加了60倍。





随着地球继续变暖，我们可能会看到更多的创纪录温度的暖冬。



极端热浪袭击北半球

当然，与北半球怪异而狂野的夏季相比，澳大利亚的温暖天气似乎还好。





此前几周，极端热浪同时袭击了四大洲。海洋温度远远高于往年同期的最高纪录。仅7月下旬的那周，加拿大就有1000起野火发生。





全球平均最温暖的月份通常是七7月份。这是因为北半球大陆地块在太阳高辐射下比海洋更快变热。然而，最近几周的高温却是前所未有的。



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这些热浪与高压天气系统有关，这些系统正在“阻挡”或令将来临的低压系统（以及连带的云和降雨）转向。除此之外，人类造成的全球变暖大大增加多个地区出现创纪录极端高温事件和热浪的可能性。





令人担忧的是，国际专家的一项快速分析表明，考虑到气候变化的影响，极端高温不应被视为不寻常。





例如，该分析指出，预计中国最近创纪录的高温天气将平均每五年发生一次。





并非所有极端天气事件都可以归因于人类造成的气候变化。但研究发现，气候变化是造成最近中国、北美和欧洲的热浪的重要因素。



警惕澳洲火灾季或提前开始

北半球的高温热浪非常令人担忧。但是澳大利亚的冬季温度也异常高，这同样令人担忧。





澳大利亚的暖冬可能对经济的某些部分产生负面影响，包括滑雪行业。它还会干扰动植物物，并增加 骤旱的可能性，即比正常情况更干燥的条件在数周内发展成严重干旱。





温暖干燥的条件也可能导致澳大利亚东南部的火灾季节提前开始。





因此，尽管我们可能喜欢温暖的冬季天气，但我们不能忘记是什么导致了这种情况，以及我们迫切需要通过减少温室气体排放来稳定全球气候。





本文作者为墨尔本大学气候科学高级讲师安德鲁·金（Andrew King）。





他接受澳大利亚国家环境科学计划的资助。





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