《亚当和宝玲的澳洲美食》：澳大利亚的国菜是什么？

道路宽阔，天空湛蓝，微风吹过我们的发丝，汽车音响里传出的古典音乐……一次美好的自驾游已经融进澳大利亚人的DNA，还有谁能比我们最棒、最受欢迎的两位厨师好友亚当（Adam Liaw）和宝玲（Poh Ling Yeow）更适合一起旅行的呢？在新美食节目Adam & Poh’s Great Australian Bites中，亚当和宝玲将走遍广阔的平原、史诗般的海岸线和亮点城市，寻找澳大利亚的国菜。Adam & Poh’s Great Australian Bites从8月8日星期二开始在SBS首播，晚上8点在SBS Food播出，探索帮助我们建立历史、创造力和文化的美食。



名厨Adam和Poh亲身带你探索地道澳洲菜。 Source: SBS 亚当和宝玲从澳大利亚的中心乌鲁鲁开始他们的旅行，接着前往达尔文和卡卡杜，在那里他们探索了澳大利亚的原住民美食和多元文化。他们在维多利亚州旅行，进一步了解了澳大利亚城镇的三大美食支柱：酒吧、面包店和中餐馆。他们前往塔斯马尼亚，探索美味的澳大利亚肉饼。在南澳大利亚，他们发现澳大利亚人对咖啡文化的热爱是如何将澳大利亚早午餐推向世界舞台的。围绕悉尼的都是澳大利亚的地标性建筑，他们看着澳大利亚食物的各种标志，制作出一个大大的蛋糕，随后他们在首都堪培拉结束旅程，一劳永逸地回答了我们的国菜是什么。



一路上，亚当和宝玲拜访了许多塑造澳大利亚美食和文化基础的名人朋友，包括澳大利亚总理阿尔巴尼斯，标志性艺术家肯·多恩（Ken Done），南澳大利亚最受欢迎的厨师麦姬·比尔（Maggie Beer），澳大利亚政治家和前小袋鼠队队长大卫·波科克（David Pocock），澳大利亚妇女周刊著名烹饪女王帕梅拉·克拉克（Pamela Clark），名厨和美食偶像伊丽莎白·庄（Elizabeth Chong），电视名人彼得·埃弗雷特（Peter Everett），澳大利亚著名海鲜供应商约翰·苏珊曼（John Susman），以及Pilu at Freshwater餐厅的行政总厨兼老板乔凡尼·皮卢（Giovanni Pilu）。





准备好受到启发吧！无论是去商店准备晚餐食材，还是去遥远的小镇品尝当地的特色菜，澳大利亚美食不仅仅是由最新厨师或者最热门餐厅来定义，也靠我们烹饪和创造的东西。毕竟了解一个国家，必须首先了解它的食物。



名厨Adam和Poh亲身带你探索地道澳洲菜。 Source: SBS 主持人亚当说：“澳大利亚的食物有很多让人喜欢的地方，但我们往往过于关注那些花哨的、厨师做的东西。澳大利亚美食的核心是香草片、酒吧炸肉排和妈妈做的热狗。在我们这个国家，每个人都有自己最喜欢的叻沙餐厅，都会为哪家越式法棍面包做得最好而争论不休，还会对培根和蛋卷上涂番茄酱还是烧烤酱有强烈的意见。是时候庆祝我们都知道和喜爱的食物了，我喜欢和宝玲一起去做这件事!”





主持人宝玲说：“在广阔的澳大利亚旅行，体验无数的食物传统，重新唤醒关于归属感和移民的故事。从巴拉瑞特（Ballarat）老中餐馆几十年未变的老菜单，到堪培拉令人惊叹的越式法棍面包。了解我们的食材，以及为什么我认为澳大利亚有世界上最深入人心的饮食文化真是太棒了。另外和我童年时代的偶像伊丽莎白·庄和肯·多恩相聚真是锦上添花。”



名厨Adam和Poh亲身带你探索地道澳洲菜。 Source: SBS / SBS Food SBS美食部负责人格里格斯（Emily Griggs）说：“这次自驾游是对澳大利亚美食和友谊的庆祝，我们最喜欢的一些经典菜肴也在其中。从香草片等怀旧美食到本土食材，再到咖喱派和叻沙，请看本期节目，了解为什么澳大利亚是地球上最令人感到兴奋的美食目的地。”





Adam & Poh’s Great Australian Bites 是由i8 Studio公司为SBS制作的，从8月8日起每周二播出，在SBS on Demand首播，晚上8点在SBS Food播出。 配有阿拉伯语、简体中文、繁体中文、韩语、越南语等多种字幕。 （嵌入这个节目网页）



名厨Adam和Poh亲身带你探索地道澳洲菜。 Source: SBS SBS和i8 Studio感谢以下节目合作伙伴对本系列节目的支持：Visit Canberra，Tourism NT，Visit VIC, The Ghan，The Spirit of Tasmania，Jeep and Cape Grim Beef。





获取更多信息，请联系:





Clementine Zawadzki | clementine.zawadzki@sbs.com.au | 0432 751 119





亚当·利奥简介





亚当是一名厨师、作家和主持人。他是澳大利亚最受欢迎的电视人物之一，目前主持SBS的《 The Cook Up with Adam Liaw》、ABC的《Tomorrow Tonight》和九频道的《Good Food Kitchen》。他还为Audible主持播客“味道如何改变世界”。





宝玲简介





宝玲是第五代马来西亚华裔。在她童年时期，前9年是在吉隆坡度过的，之后一家人搬到了澳大利亚的阿德莱德，她仍在阿德莱德生活和工作。宝玲有南澳大学视觉传播学士学位，主修插画。自2002年以来，她一直从事绘画和专业展览。2009年，宝玲在澳大利亚第一季的《厨艺大师》中获得季军，这让她一举进入了美食电视的世界。她制作了三季美食节目Poh’s Kitchen、两季Poh & Co，并参加了三季《厨艺大师》，担任两季Snackmasters Australia的联合主持人。2022年，她获得了Legomasters Bricksmas Special的冠军，并在长期播出的旅游节目Getaway中担任嘉宾主持。宝玲写了4本烹饪书：《Poh's Kitchen - My Cooking Adventures》、《Same Same But Different》、《Poh Bakes





100 Greats》、《 What I Cook When Nobody’s Watching》。她在阿德莱德农贸市场经营Jamface面包店已有8年。





节目概要





第一集：爱丽斯泉与乌鲁鲁（8月8日星期二)





一个国家的美食反映了它的气候、历史、创造力和心灵。伴随着数万年的烹饪历史，亚当和宝玲的冒险之旅从地球上最迷人的国家之一的中心开始。





第二集：达尔文-卡卡杜（8月15日星期二)





亚当和宝玲探寻了澳大利亚食物的三个大时代：原住民食物的悠久历史、欧洲殖民影响和现代多元文化。





第三集：吉普斯兰（8月22日星期二)





来到维多利亚州，亚当和宝玲前往吉普斯兰，进入澳大利亚最伟大的“食物碗”之一。在这里，他们发现了为什么我们喜欢简单的家庭烹饪，并尝试做最美味的澳洲烤羊肉。





第4集：维多利亚州的巴拉瑞特（8月29日星期二)





在澳大利亚的任何一个小镇，你都会发现澳大利亚地方美食的三大支柱：酒吧、面包店和中餐馆。亚当和宝玲探索了数百年前这些“经典”之间的丰富联系。





第五集：塔斯马尼亚的朗塞斯顿（9月5日星期二)





亚当和宝玲前往塔斯马尼亚，试图制作一款经典的澳洲派。他们甚至会尝试回答最具争议性的问题：你想加酱吗？





第六集：南澳大利亚（9月12日星期二)





从Flat whites到Avo on Toast，澳大利亚的咖啡师和厨师将澳大利亚的咖啡文化推向了世界。那澳大利亚的早餐和早午餐是如何在世界舞台上占据一席之地的呢?





第七集：悉尼（9月19日星期二)





在澳大利亚的城市中，没有比悉尼更具代表性的了。在这一集中，亚当和宝玲在尝试他们自己的标志性美食之前，探索了标志性的菜肴，认识了一些标志性的澳大利亚人。





第八集：堪培拉（9月26日星期二)





对于亚当和宝玲来说，没有比在首都结束对澳大利亚国菜的探索更合适的地方了。在澳大利亚民主的所在地，他们向人民寻求，最终向这片土地上的最高机构寻求答案。





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