2023年国际足联年国际足联女足世界杯（FIFA Women's World Cup）已经拉开序幕，来自五大洲的32支球队在7月20日至8月20日期间争夺世界冠军荣誉。





目前，小组赛已经全部完毕，16强出炉——淘汰赛则于8月5日至20日进行。其中，四分之一决赛在8月11日至12日；半决赛为8月15、16日；三四名决赛为8月19日；8月20日则将角出本届冠军。





在小组赛中，澳大利亚队意外战胜加拿大队，挺近八分之一决赛；另一方面，中国队1：6不敌英格兰队，无缘16强。





在目前的八分之一决赛中：



瑞士1-5西班牙



日本3-1挪威



荷兰 2-0南非



瑞典 0（5）-0（4） 美国



英格兰 vs 尼日利亚



澳大利亚 vs 丹麦



哥伦比亚 vs 牙买加



法国 vs 摩洛哥

目前，西班牙、日本、荷兰、瑞典晋级八强。





今晚，澳大利亚国家女子足球队Matildas将在悉尼与丹麦队展开较量，争夺四分之一决赛入场券。





澳洲女足主教练托尼·古斯塔夫森（Tony Gustavsson）表示，比赛进入加时赛的可能性将决定萨姆·科尔（Sam Kerr）的上场时间。





由于比赛已进入淘汰赛阶段，全场比赛结束时双方战平的比赛将加时30分钟决出胜负，如果无法决出胜负，则将进入点球大战。





澳洲女足队长科尔在比赛开始前小腿受伤，至今未参加比赛，但她表示，将以某种形式参加对阵丹麦队的比赛。





如果澳大利亚队击败丹麦队，他们将在周六于布里斯班举行的四分之一决赛中对阵法国队或摩洛哥队。





在昨晚的比赛中，瑞典队在点球大战中以5比4战胜美国队，晋级八强。





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LISTEN TO 从女足世界杯说起：强身健体？融入澳洲？我们是如何在体育运动中找到归属感的 SBS Chinese 06/08/2023 31:42 Play





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