【生活相对论】“澳洲梦”变“澳洲噩梦”？建筑质量频爆雷，公寓还能不能买?

7月上旬，建筑公司Toplace的建筑部门进入自愿托管。此前一天，该董事兼创始人让·纳西夫（Jean Nassif）的许可证在新州被暂停。





51岁的纳西夫在新州警方因其涉嫌大规模欺诈而发出逮捕令后一直在海外逃亡，目前身处黎巴嫩。





在此之前不久，新州建筑专员对Canterbury附近的Toplace建筑大楼——Vicinity公寓——发出紧急整改令，称大楼“可能存在严重缺陷”，公寓房梁和支撑柱不足可能会导致该建筑“无法居住”，可能损坏或倒塌。





据《悉尼先驱晨报》报道，Vicinity公寓业主珍娜·琼斯 （Jenna Jones） 说：“压力大到令人难以置信、令人发指。”





她和孩子在这栋大楼内。她表示：“如果Toplace倒闭了，大楼一文不值，我们怎么脱身？我们没有任何其他积蓄，我们将一贫如洗。”





另一位投资者兼业主彼得·史密斯（Peter Smith）表示，一名结构工程师预计，该建筑的维修总成本为 5000 万至 1 亿澳元，这可能意味着每个业主约需支付 24 万澳元。





公寓业主帕特里克·昆塔尔（Patrick Quintal）向《悉尼先驱晨报》表示：“我们遇到的问题可能与Mascot Towers一样严重。我无法形容我每次走过公寓走廊时的情绪，看到残缺不全的钙渍栏杆墙比前一天更加摇摇欲坠；看到门上又贴出一张银行收回某个房主财产的通知；看到一条比前一天更大的裂缝，我无法形容自己的情绪受到了多大的伤害。我们中的许多人都到了山穷水尽的地步。”





vicinity canterbury Complex Credit: Toplace



业主聘请的结构工程师发出警告称，这座拥有 276 个单元的综合建筑楼有倒塌的危险，随后新南威尔士州建筑专员采取了紧急支撑措施并下达了一系列建筑工程整改令以来，已经过去了一年零九个月。





新南威尔士州公平交易和建筑专员发言人说，目前在Toplace实施的任何命令都将保留，接管人将决定如何对这些命令做出回应。





他说：“任何提出索赔的消费者都应第一时间联系 dVT 集团（Toplace委任会计公司dVT集团的管理人Suelen McCallum 及 Antony Resnick进行外部管理），并可联系公平交易委员会寻求建议或进行投诉。”





Toplace于1992年成立，根据其网站上的信息，Toplace已经在悉尼交付约3万间住宅、购物中心和商业套房。





警方在2021年就已经开始就纳西夫涉及大规模诈骗发起调查。





7月19日，五百多名债权人在悉尼的Drummoyne Oval机会，与Toplace的管理人员进行面谈。





债权人据称对纳西夫的债务索赔总额已经超过2亿澳元，并有可能还会随时间拖延而变得更多。



政府应不应该为此买单？

本月早些时候，新州公平交易厅的数据显示，自2月底以来，已经针对新州境内25栋房屋发出了修复令，要求修复建筑缺陷。缺陷涉及防水工程不足，机械、管道、电器服务缺陷，消防不达标，建筑裂缝，承重部件缺陷等。





除Toplace在canterbury的公寓外，Mentmore在33-37 MENTMORE AVE, ROSEBERY的公寓、S & A Property Holdings Pty Ltd在125-129 ARTHUR STREET, PARRAMATTA的公寓楼、Forte Sydney Constructions Pty Ltd 2-6 JUNCTION STREET, RYDE的公寓、George St Property Pty Ltd在23 GEORGE STREET, BURWOOD的公寓楼等25处房产均“榜上有名”。





一项来自澳洲公寓倡导组织（Australian Apartment Advocacy）研究指出，新州多达五分之一的高层公寓存在开裂、易燃层、消防故障等安全隐患。





自上世纪90年代以来，澳大利亚各州逐步开始实施新的国家建筑规范。





作为各州和领地与联邦政府协商的一部分，建筑标准的规范性被广泛认为有所降低。





该标准的实施正值澳大利亚高层公寓建筑行业快速发展，建筑材料供应更加全球化的时候。由观点认为，该标准鼓励“创新”而非“稳定”。《澳大利建筑法》规定的最低法定标准，被大量等同于行业标准并得以执行。





这就导致建筑行业出线轻质内墙等创新的同时，也出现了易燃外包层等问题。





自上世纪90年代以来，澳大利亚各州逐步开始实施新的国家建筑规范。 Source: Getty / Getty Images



回到Toplace的案例，根据澳广ABC报道，高峰住宅物业机构Owners Corporation Network的负责人卡伦·斯蒂尔斯（Karen Stiles）说，Toplace的情况“不是独立案例”。





她说，由于开发商处于破产托管之中，被卷入这场风波的公寓业主选择有限。





“除了长年累月可能失败的诉讼外，他们几乎没有任何其他的求偿权。”





新州州长柯民思敦促受影响者登记为无担保债权人，同时也政府在新建筑委员会下的工作辩护。





现在，公寓业主要求政府进行干预，并提供类似Lismore洪灾受害者提供的政府回购计划。





在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了关于Toplace公寓的居住体验、买公寓前的“避雷”建议、澳洲建筑审批的系统性缺陷等方面的看法。请点击收听详细内容。





LISTEN TO 【生活相对论】“澳洲梦”变“澳洲噩梦”？建筑质量频爆雷，公寓还能不能买? SBS Chinese 30/07/2023 30:26 Play





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