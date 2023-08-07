昆州父子六人在房屋火灾中丧生 警方对火灾成因“保持开放态度”

要点： 调查人员仍在火灾现场调查，这场火灾夺去了34岁的韦恩·戈迪奈特（Wayne Godinet）和他的5个孩子的生命；

侦缉警司安德鲁·马辛汉姆（Andrew Massingham）表示，“需要更仔细审查”这起火灾的一些要素；

罗素岛（Russell Island）社区在这场悲剧中遭受了重大打击。

警方正在调查昆州布里斯班附近的一起火灾，该火灾夺去了五名男孩和他们的父亲的生命，当局正在调查导致火灾的关键事件。





调查人员仍在罗素岛现场查。





周日早上6点左右，一处两层楼的房子被大火吞没，该家庭28岁的母亲萨曼莎·斯蒂芬森（Samantha Stephenson）逃出火海。





附近的克利夫兰（Cleveland）警察局已经成立了一个调查中心，灭罪和情报指挥部的警司正在现场。





侦缉警司安德鲁·马辛汉姆表示，“需要更仔细审查”这起火灾的某些要素，调查人员对火灾原因“保持开放态度”。





他在星期一告诉记者：“目前尚未确定这场火灾是否可疑。”





警方表示，一名21岁的女子也逃离了房屋，没有受伤。





紧急救援人员赶到现场时，发现两名女性在屋外出现吸入浓烟的症状。





目击者称看到斯蒂芬森女士大声求救，告诉急救人员她的家人被困在失火的房屋内。





火势蔓延到了另外两处房屋，但被消防员成功扑灭。





邻近房产的几名居民也因吸入烟雾和轻微烧伤接受了救护人员的治疗。





包括斯蒂芬森女士在内的三人被送院救治。



周日下午，当局在现场尽力了解火灾成因和相关情况。





周日晚些时候，消防调查人员在烧毁的房子里发现了34岁的戈迪奈特先生和5名男孩的遗体，其中2名男孩是双胞胎，为4岁，其他3名男孩分别为11岁、10岁和3岁。





当局将进行验尸和科学鉴定，以正式确认他们的身份。





罗素岛这个小型社区受到了严重打击，当地的紧急人员都知道他们父子。





这座岛屿长约8公里，位于昆士兰大陆和北斯特拉德布鲁克岛（North Stradbroke Island）之间，约有3700人。





昆州警察局长卡塔琳娜·卡罗尔（Katarina Carroll）感谢“勇敢”的急救人员在现场的抢救工作。





昆州州长安娜斯塔西亚·帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）和其他人都对这场悲剧表示深切同情。





帕拉什伊周日在推特上写道：“在这个非常悲伤和悲惨的时刻，我与整个罗素岛社区同在。”





当地有关部门正在通过当地注册的慈善信托基金the Redland Foundation设立一个筹款账户。





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