家长们在悉尼开办了自己的学校 这是澳大利亚悠久传统之一

据《澳大利亚人报》报道，今年，有些家长因为想给孩子提供他们期望的教育，而决定自己开办学校。





其中之一是悉尼的Hartford学院（Hartford College），这是一所新的天主教学校，强调博雅教育，包括古典文学、语言和哲学。约有22名学生已注册。创办家长表示，希望“全方位” 关注孩子，并为每位学生安排导师。





以前，当我们谈到家长亲自负责孩子的教育时，可能会想到居家教育（在澳大利亚，这一人数确实越来越多）。





但如果父母们和当地社区觉得学校提供的教育不符合他们家庭的需要时，他们就会开办自己的学校，这是一个悠久的传统。



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贫民免费学校

在义务教育出现之前，贫民学校早在1859年就出现在墨尔本。





由社区资助的学校的想法来自英国，为在墨尔本和悉尼街头游荡的贫困和无家可归的儿童提供免费的道德教育。





在20世纪，一些残障儿童的家长开办了专门满足他们孩子需求的学校。例如，在1945年，阿德莱德的家长成立了科拉巴克莱中心（Cora Barclay Centre），为那些在因战后麻疹大流行而失聪的儿童提供教育。



社区学校运动

在20世纪70年代，由家长和社区发起的学校数量迎来全盛时期。家长和教师联合起来建立社区学校，作为一种对狭隘的、家长式的和排斥性的教育的替代方案。





这受到了美国教育哲学家约翰·杜威（John Dewey）关于民主学校的思想，以及苏格兰教育家A.S.·尼尔（A.S. Neill）的夏山学校（Summerhill school）给予学生自由的影响。澳大利亚的父母和教师们也受到了民权和儿童权利运动的鼓舞。







然而，随着各州教育部门转向集中和标准化，小型人本主义学校的繁荣是短暂的。到20世纪末，社区学校要么消失了，要么变成那些在主流学校中没有进展的学生的学习场所。



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学费低、以信仰为基础的学校

在20世纪80年代和90年代的澳大利亚，由以信仰为基础的家长和社区发起的学校有所增加。





1981年高等法院作出判决之后，联邦政府开始为更广泛的学校提供资金，包括宗教学校。限制新学校建立的规定也被取消，进一步开放了家长社区创办的新学校。





这些学校“收费低”，主要是基督教学校，通常位于增长地区。在20世纪90年代，难民社区的家长和领导者也联合创办了反映他们信仰和社区的学校。



新建的专门学校

自2012年以来，冈斯基教育改革（Gonski education reforms ）使得家长社区创办新的独立学校更具经济可行性。





联邦政府现在资助每所非政府学校80%的教育资源标准。这是对一所学校需要多少公共资金来满足学生教育需求的估计。





这使得更多满足特定家长或社区需求的小型学校出现。这类学校增长最快的领域是特殊援助学校，主要面向从主流学校辍学的学生。





此外，还有面向具有高学术潜力的学生的新学校、注重让孩子们通过户外探索来学习的丛林学校、体育学校、表演艺术和音乐学校，以及以科学为基础的学校和可持续发展的学校。



AAP Source: AAP

家长如何创建一所新学校？

并非每一所新学校的愿景都能成功实现。创建一所新学校需要领导力、时间、承诺、决心和资金支持。





学校必须能够满足州教育认证机构的要求，包括拥有合适的场所、具备有董事会的治理结构，能够提供课程并满足员工和学生的安全和保护要求。





在过去的四年里，我们一直在研究一所新的阿德莱德学校——Ngutu学院的发展情况。它是由前州立学校校长安德鲁·普拉斯托（Andrew Plastow）创建，以回应教师和社区的关切。普拉斯托是一位Kamilaroi族人。





该学校称以原住民文化为灵魂，以儿童为核心，以艺术为支柱。





从与社区的初步讨论到2021年为学生敞开课堂大门，这个过程耗时18个月。





Ngutu学院有230名学生，其中44%是原住民学生。随着学校年级扩展至12年级，学生人数将限制在350人以内，以保持社区的重点。





Hartford学院和Ngutu学院在教育愿景方面截然不同，但两者都是由社区推动的小型学校，都致力于为孩子们提供最好的教育。



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这对主流教育系统意味什么？

父母们和社区之所以设立自己的学校，是因为他们觉得，主流教育系统无法满足他们的需求，而主流系统越来越多地与狭隘的”成功”观念联系在一起。





公共教育的优势在于儿童、青少年与更广泛社区之间的互动。设立的独立的、特殊的学校越多，在公共教育中，失去的这些学生、家长和社区就越多。





在理想的情况下，当地的公立学校能够满足不同学生和社区的需求。这意味着学校需要对学生的需求持开放态度，并能够积极回应。这也意味着家长和社区需要参与构建学校的运营方式和孩子的教育。





本文作者





奈杰尔•霍华德（Nigel Howard）



弗林德斯大学（Flinders University）Research associate





安德鲁•比尔斯（Andrew Bills）



弗林德斯大学教育领导与政策研究员





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