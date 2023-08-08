面包和梦想：“做你喜欢做的事”仍是明智建议吗? 澳洲年轻人这么说

在卡特·比尔（Kat Bill）上小学时，她的爷爷和父母就告诉她，要找到自己的热情所在，并将其作为职业。换句话说，就是“做你喜欢的事，金钱会随之而来”。





就像许多人几十年来所做的那样， 卡特接受了他们的建议。





但是，这种观点在当下可能不再像过去那样起激励作用，如今购房成本已是平均年薪的十倍（而上一代的是三倍），租金上涨了20%，甚至连生孩子与否也要基于经济状况来决定。





卡特是一名预备厨师，她在自己的工作中寻找着一线希望。她不必探寻灵魂，因为从小就知道自己长大后想要成为什么。她热爱自己的工作和团队，热爱厨房和准备食材。时间过得很快，而且有冷静的主厨带领，她保持着热情。





但是，当她的学徒们向她寻求职业建议时，她并不像她的家人曾经那样理想化。





“我总是告诉他们去追求财富。我知道这会让我的一些学徒离开我，但老实说，我们需要金钱来生存，”她告诉The Feed。



READ MORE 年薪8.5万买房“遥遥无期” 这些千禧一代专业人士不再执着澳洲梦

对于她将来的孩子，她会告诉他们要更加务实。“我希望他们有安全感……做一些更为明智的事情，比如（当）会计或者医生。”





当她还是学徒时，周薪350澳元，其中200澳元交房租，再要支付生活必需品就非常吃力了。





“突然间，手机、电费和交通都要优先考虑……”





卡特说，她从小没有太多东西，如今33岁，已经习惯这种生活。





她还一直削减开支，减少外出就餐和开车，以应对更高的生活成本。但她看到餐饮和接待行业受到通胀的真正影响。





食材和电费更贵了，一些顾客也减少或者取消到餐馆就餐。





目前，她经济状况还好，但对于追逐梦想和听从建议，她感到后悔。





“我仍然住在合租房里，”她说，这是为了财务稳定的权宜之计。





卡特想当厨师的主要原因是为了创造和创新。但是当老板都关注最终收益时，她说这可能会“削弱大多数工作场所的创造力”。



她说，这个行业也是以男性为中心的（根据澳大利亚统计局数据，男女比例为3:1），厨房温度可能达到50摄氏度，她整天都要站着，有些日子很漫长，“很少有接受过培训的人来填补你的职位”。





对于卡特来说，泡沫已经破裂，对于其他在艺术和餐饮接待行业追求梦想的人来说——这些行业的周薪通常低于平均水平（1650澳元）——他们也在回避这些建议。



“做你热爱的事”这一建议过时了吗？

根据澳大利亚统计局最新数据，今年六月份季度，全国各地住户受到了自1999年以来生活成本涨幅最大的影响。





工薪家庭受此影响最大。自从新冠大流行以来，更多人，特别是年轻人，从事多份工作（今年第一季度增加了2％）。





在这种情况下，相较以往，卡特更强烈感到这一建议存在缺陷。





“对我来说，就是‘在业余时间做你喜欢的事情’，”她强调了“业余时间”两个词。



READ MORE 生活成本飙升无人帮忙分担 澳大利亚单身人士的“省钱哲学”

吉娜·贝尔（Gina Bell）是一位职业咨询师，过去12年为数百人提供咨询服务。她表示，澳大利亚人在职业生涯初期实际上没有得到足够的咨询。





“这种笼统的说法没有考虑到市场的增长、经济以及世界其他影响因素。”





她说，澳大利亚高等贷款计划（HECS）债务并没有被尽早提及，如果人们能够更好了解自己的处境，可能会做出不同选择。





“遗憾的是，职业发展受到不好的评价，因为人们有过不好的经历，也许是在学校环境中。”





她表示，最终，更好的职业建议将推动生产力和经济增长。





“归根结底，如果我们拥有热爱自己工作的人……我们都会受益，”她说。





“经济生产力会提高。”



“做自己喜欢的事” 财务可行性取决于什么？

35岁的社会工作者凯特（Kate）认为，追求职业梦想在某种程度上“是一种特权”，可能需要一定的特殊条件或者优势，并非每个人都能够轻易实现。





她喜欢自己的工作，它既能发挥她的优势，又能支付生活账单。当她的父母分居时，他们告诉她要争取财务自由。





然而，如果给她不同的建议，她可能会在火车系统工作。





“做你喜欢做的事，钱随之而来。我是说，这很好，但如果金钱没有随之而来，最好你的失败有人买单。”





对她来说，决定接受学生贷款是一种经过计算的投资。





“这个学位会让我学有所值，因为我可以在各种不同环境中工作，并赚取高于最低工资的收入，”她说。



Kate says doing what you love is a privilege many can't afford. Source: Supplied 在六月份，澳大利亚高等教育贷款计划债务的指数调整为7.1%，使债务人的总欠额增加了数千澳元。





“显然，我们都想摆脱激烈的竞争，或者能够自由做一些决定，随心所欲去冒险，而不仅是为了生存。”





“很多人喜欢的事情并不利于资本主义。”





她补充道，这也是一种巨大的压力，特别是对年轻人来说。





“只是喜欢工作带来的收入没有问题，这些钱能够支持你追求让你满足的事情，”她说。





“无论如何，大多数我们真正喜欢的事情都不能变成工作，也不应变成工作。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



