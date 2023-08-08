澳大利亚或迎来一个全新的公共假期？与女足息息相关

总理阿尔巴尼斯将在下一次国家内阁会议，为一个全新的联邦公共假期进行竞选活动——如果澳大利亚国家女足队Matildas能够进入本届女足世界杯决赛的话。





随着队长科尔（Sam Kerr）重返球场，Matildas队在本周一晚上的世界杯十六强、淘汰赛首圈中，以2比0击败世界排名第13的丹麦队晋级八强。



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这支明星球队的下一场比赛将对阵法国或者摩洛哥。





阿尔巴尼斯表示，如果他们能够一路晋级决赛（将于8月20日举行），他将向所有州和领地的领导人发出个人呼吁，以为此设立公共假期。





上一个由国家内阁同意的公共假期是去年九月纪念伊丽莎白二世女王去世的全国哀悼日。





“公共假期由各个州和领地领导人决定，但是，我们下个礼拜会有国家内阁会议，”阿尔巴尼斯称，他会在会议上清晰陈述观点。





他说，Matildas队引起的热潮已经席卷了整个国家，他正在试图改变个人行程安排，以便能够参加本周六在布里斯班举行的四分之一决赛。





“我认为10年后、15年后留下的遗产将是那些正在观看世界杯的年轻女孩和男孩们，他们受到激励之后也许会参与其中。”





“30年前我无法想象体育场会因为女子团体运动而座无虚席，而现在是时候了，这真是太棒了。”





Matildas队的下一场比赛将于8月12日星期六在布里斯班举行。开球时间为澳大利亚东部时间下午5点，南澳大利亚和北领地时间下午4点30分，西澳大利亚时间下午3点。





如果Matildas队输掉这场比赛，他们将被淘汰。如果获胜并晋级半决赛，她们将对阵英格兰、哥伦比亚或牙买加。





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