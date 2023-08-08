“我悲痛欲绝”：维州涉嫌致命蘑菇餐的烹饪者否认有不当行为

要点： 一名妇女涉嫌烹饪有毒蘑菇的致命食物，在接受调查；

三人因疑似食用有毒食物而死亡，另一人情况危急；

烹饪此餐的妇女声称自己无辜，表示她不知道发生了什么。

一名妇女声称自己是无辜的，她涉嫌烹饪了疑似有毒的蘑菇餐，导致三人死亡，一人在医院抢救。





7月29日，在维州东南部利昂加莎（Leongatha）的一户家庭里，四名客人进食午餐，之后三人死亡，一人入院救治，对此，凶案组侦缉人员仍在继续调查原因。





一位66岁的客人希瑟·威尔金森（Heather Wilkinson）数天前在医院离世。





周一下午，她的丈夫、68岁的浸信会牧师伊恩·威尔金森（Ian Wilkinson）仍在奥斯汀医院（Austin Hospital）接受救治，情况危急。





威尔金森的姐姐盖尔·帕特森（Gail Patterson）及姐夫唐·帕特森（Don Patterson）在送院后不治，他们今年70岁。





帕特森夫妇的儿媳已在接受调查。警方称，这顿饭是她在家里做的，但她没有不适。





虽然她被释放未被起诉，但警方表示，她仍是嫌疑人。



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周一，在她位于利昂加莎的家外，这名女子说她不知道发生了什么事。





“我什么也没做，”她告诉九号台的《时事》节目，“我爱他们，他们走了，我悲痛欲绝。”





她拒绝回答有关哪些客人吃了什么或蘑菇来源的问题。





侦缉警督迪恩·托马斯（Dean Thomas）表示，这名女子与丈夫分居，但警方获悉他们的关系友好。





这顿午餐期间她的孩子们也在家，但没有吃同样的餐食。





家庭、公平与住房部（the Department of Families, Fairness and Housing）表示，为预防起见，该部们已经带走这些孩子。





侦缉人员已搜查了这名女子的家，并扣押若干物品。





这些客人进食何种蘑菇尚不清楚，但托马斯表示，他们的症状与食用死帽菇后的症状一致。





托马斯表示，他们需要一些时间来调查清楚事件始末，对此警方保持开放态度。





他说：“这可能是非常无辜的，但我们也还不清楚。”





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