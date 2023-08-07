在线注册折扣卡 新州长者可获加油优惠

据新南威尔士州政府网站消息，全州范围内持有长者卡（NSW Seniors Card）和长者省钱卡 （Senior Savers Card）的人士现在可以使用数字或实体燃油折扣卡，在参与活动的United加油站享受每升燃油节省0.04澳元的折扣。





新州老年事务部部长哈里森（Jodie Harrison）说，生活成本对老年人来说是一个挑战，每一元钱都很重要。





哈里森说，如今长者可以使用这两种卡获得全新折扣，缓解油价带来的压力。



United Petroleum公司客户忠诚度主管罗素（Judith Russell）表示，无论是长者卡还是长者省钱卡的会员，只需在线注册一张United加油站的数字折扣卡或实体折扣卡，就能获得每升油0.04澳元的折扣。





罗素说，持卡者在这些加油站付款时出示并扫描折扣卡即可。





“该折扣卡每天可以使用一次，单次最多可为150升油提供折扣。”





如果长者选择数字卡，可以即刻使用，实体卡则在5至15个工作日内送达。





新州的长者卡和长者省钱卡是澳洲同类计划中规模最大的，已经运行31年。





新州长者卡计划是该州政府发起的一项举措，目的之一是协助长者公民降低生活成本。





该计划提供两种成员卡——长者卡及长者省钱卡。凡年满六十岁或以上的新南威尔士州永久居民都有资格申请其中一张卡，享受公交机构、宠物领养和数以千计的企业商家提供的优惠价格、折扣产品与服务。





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