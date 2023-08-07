【SBS新闻快报】九月起持续性疾病者将可以单次处方费用获得两倍药物

九月起持续性疾病患者将可获得两倍药物





卫生部长马克-巴特勒（Mark Butler）表示，随着廉价药品的推出，政府决心为社区药房部门带来信心。





从 9 月 1 日起，数百万患有持续性疾病的患者将能够以单次处方的费用获得两倍的药物。





自由党和药房游说团体对此举持批评态度，称老年护理居民和澳大利亚老年人将承担药房的额外成本。同时，药剂师警告说，从 9 月起处方药的变化可能会增加老年护理居民的费用。









但巴特勒表示，政府致力于将新措施节省下来的资金进行再投资，并为养老院提供的药房服务追加 3.5 亿澳元的投资。





卫生部长还对自由党和药房游说团体的恐吓活动进行了抨击。他认为这是药房游说团体的一场愤世嫉俗的恐吓运动，应该被拒绝。





澳大利亚药房协会副会长安东尼-塔松（Anthony Tassone）警告说，这些改革可能会伤害澳大利亚老年人。他告诉九号台，改革将意味着在四年内削减 45 亿澳元的社区药房资金。





他声称如今希望政府做的是暂停改革，与老年护理领域的社区药房进行更多磋商，并确保能够正确处理连锁问题。否则，将要面对的局面只能是将费用转嫁给养老院的病人。





维州成立新的监督机构防范意外死亡与严重伤害





维多利亚州医院可预防的死亡和严重伤害事件急剧增加，尤其是对儿童的伤害，这促使维多利亚州成立了一个名为 "为儿童提供更安全的护理"（Safer Care for Kids）的新监督机构。





维多利亚州在2021-2022财政年度记录了240起严重事件，其中38起涉及儿童。与前一年的168起相比，事件数量增加了43%。





这些事件是指由于系统和流程缺陷而导致患者死亡或严重身心伤害的突发事件。这一上升趋势促使州政府创建了 "儿童安全护理"（Safer Care for Kids），这是一项由家庭主导的支持服务，旨在改善急诊儿童的治疗。





澳大利亚最大两家大麦出口商仍被排除在中国之外





尽管中国政府取消了惩罚性关税，但澳大利亚最大的两家大麦出口商仍被排除在中国之外。





CBH 和 Emerald 谷物公司没有被列入中国海关清单，这意味着尽管关税已经取消，但它们仍不能向中国出口谷物。





贸易部长唐·法雷尔（Don Farrell）表示，政府正在努力恢复所有澳大利亚公司的市场准入。





关税退让受到澳大利亚业界的广泛欢迎，但这些变化可能需要数周时间才能落实。





多方呼吁澳大利亚重视阿富汗难民签证审批





国际特赦组织、阿富汗口译员和阿富汗妇女呼吁澳大利亚政府在塔利班掌权两周年之际采取更多措施，帮助阿富汗人逃离国家。





他们希望澳大利亚政府加快处理人道主义签证申请，并谴责塔利班在阿富汗实施的人权暴行。国际特赦组织活动人士扎基·海达里（Zaki Haidari）表示，澳大利亚政府需要处理仍在塔利班政权内部的人的签证申请。





海达里说作为一个散居海外的社区，他们非常关注阿富汗和阿富汗周边以及邻国的难民。





令人难过的是，目前澳大利亚的拒签概率很高。澳大利亚政府不处理任何来自阿富汗的签证申请，而是只关注来自邻国或其他国家的申请。



