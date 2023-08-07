近七成受访澳洲人称因生活成本上涨改变饮食选择

有新调查指，在生活成本不断提高的压力下，澳洲人的饮食选择有所改变。

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有36%的受访者表示会在每周购物时，较少选择购买红肉。 Credit: SBS

新研究显示，生活成本压力增加正在迫使不少注重饮食的澳洲人，选择更便宜的蛋白质来源。

该研究是由营养和食物摄入追踪应用程序MyFitnessPal委托进行的，研究显示，有36%受访者表示现在会在每周购物时，较少选择购买红肉，33%受访者则表示会避免选择购买蛋白棒和蛋白奶昔。

MyFitnessPal的健身教练兼大使海恩斯（Luke Hines）表示，物价上涨令许多澳洲人重新考虑他们的饮食选择。

澳大利亚统计局（Australian Bureau of Statistics）公布的最新消费者物价指数显示，截至今年6月，食品及非酒精类饮品价格在过去12个月上升7%。

其中增幅最大的是奶类及相关制品（15%）、面包及麦片产品（10.9%）及其他未被归类的食品（10.5%）。

肉类及海鲜产品价格较2022年上涨2.7%，而蔬菜水果价格则上升1%。
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海恩斯表示，在2021年至2022年间，牛肉价格上升14%，看到澳洲人选择少吃红肉并不奇怪。

“幸运的是，还有一些价格较低的红肉替代品，如豆类、鸡蛋和豆腐。”

研究发现，在人们试图增加额外蛋白质摄入时，受访者主要会考虑两大食物类别——28%的人会选择鸡肉，以及22%的人会选择乳制品。

此项研究涵盖全国超过1000名澳洲人，调查在6月25日至6月29日期间进行。

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Published 7 August 2023 5:03pm
Updated an hour ago 7:28pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS
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