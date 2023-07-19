【圆桌健谈】如何制作营养全面的快手“白人饭”？专家为您支招

在上期节目中，营养学专家解析了近日网络热词“白人饭”的特点，并呼吁人们通过均衡搭配，让“白人饭”摆脱“吃饭糊弄学”的标签，成为健康有营养的饮食。





那么，如何才能制作营养健康的快手“白人饭”呢？本期《圆桌健谈》将为您带来营养师的建议。



每日必须营养元素缺一不可

营养师表示，任何餐食要做到健康，都必须保证每日所需营养元素一个也不落下：



碳水化合物；

蛋白质；

脂肪；以及

适量蔬菜。

Credit: 陶拓 蔬菜由于富含膳食纤维以及多种抗氧化物，因此是每天饮食中必不可少的。上期节目中，注册营养师陶拓强调，一些蔬菜不经烹调也可生食，但有一些蔬菜则不行，需要特别注意。





“比如我看有些健身教练说吃得健康要吃什么呢，吃西兰花，他也不做（烹调），直接在那儿嚼。但有一些……蔬菜不加工直接吃进去的话，那里面存在植酸，只有经过热加工才会消失。”





“植酸会影响某些营养素的吸收，等于你可能啃了一根西兰花，但营养素根本吸收不了。”



注意蛋白质摄入 选择高品质碳水

网络上的快手午餐“白人饭”比较常见的形式之一就是三明治。陶拓指出，三明治的选择应注意蛋白质的摄入，因为依靠碳水为身体供能，由于消化快，容易很快产生饥饿感。





控制碳水化合物的摄入，可以通过选择全谷物面包或糙米饭等高品质碳水来实现。



布里斯班注册营养师Venus Zhang。 Source: Supplied 而蛋白质的选择则需特别注意。注册营养师Venus Zhang特别强调，腌制肉类要尽量少吃。





“火腿肉其实它是腌制食品，里面是有亚硝酸盐的，对我们人体其实会产生炎症啊，然后再严重一点的话，就会可能导致大肠癌。”





“所以如果我选择一个非常快捷简单的一餐的话，我对食材的选择方面是会偏向于无加工的产品，就不会选择比如说腌制的火腿呀，或者说那些白切面包。”



LISTEN TO 【圆桌健谈】营养专家解读：“白人饭”到底是不是“吃饭糊弄学”？ SBS Chinese 14/07/2023 12:54 Play

陶拓建议蛋白质来源可以是鱼肉罐头、煎鸡蛋、白煮鸡蛋、虾仁，甚至是连锁超市的烤鸡——去掉鸡皮的鸡肉也是不错的蛋白质来源。





而素食主义者还可以选择豆制品，例如三明治中夹上华人超市常见的豆腐干，也可以保证蛋白质摄入。



切勿谈脂色变 根据情况确定脂肪摄入量

除蔬菜、碳水和蛋白质外，每日摄入健康脂肪也很重要。正如Venus所说，健康脂肪能够帮助身体吸收所摄取的营养。



牛油果是健康脂肪来源之一。 Source: Pixabay / Coyot/Pixabay 陶拓建议，可从以下几个健康脂肪来源当中进行选择：



牛油果；

坚果；

油性鱼类（三文鱼、盲曹、石斑鱼、鲈鱼等）；

初榨橄榄油。

他表示，根据个人情况确定健康脂肪的摄入量，以感觉身体舒服为准即可，不需要过于拘泥于克数。





“你吃完之后感觉哎呀，太舒服了，正餐吃完之后三个小时你都不饿，那我们就说你吃了这个量是比较合适的。（比如）有的人就是1/4个牛油果，有的人半个牛油果，有的人甚至一天吃一个牛油果，我觉得都没有问题。”



“白人饭”如何满足中国胃？

对于习惯炒菜热食的华人群体，“白人饭”这样烹调步骤少、多为冷餐的饮食确实难以适应。



有没有什么方法，让“白人饭”可以满足我们的中国胃呢？





Venus表示，可以通过自制汉堡，或是使用电饼铛、三明治机等小电器来制作温热的三明治热食。





陶拓还建议可在“白人饭”中用煎鸡蛋代替白煮蛋，并淋上一些酱油；又或者可以冲泡一碗日式味增汤佐餐，不仅热乎乎地暖胃，还富含对肠道有益的益生菌。



总的来说，制作健康的白人饭需要注意营养均衡，不仅要关注蔬菜、蛋白质和健康脂肪的摄入，还要适量控制碳水化合物的含量。





根据个人口味和需求，可以灵活选择不同的食材和搭配方式，以确保饮食的营养丰富和健康平衡。





遵循这样的原则，不管是“白人饭”还是中餐料理，都可以美味又健康。





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