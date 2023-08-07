采摘野生蘑菇前你需要了解什么？

要点 维多利亚州已有三人疑似因蘑菇中毒身亡；

专家警告说，采摘野生蘑菇可能非常危险；

一旦出现疑似中毒症状，请立即致电毒物中心。

上周，维多利亚州有三人疑似因蘑菇中毒身亡，专家警告称，采集野生蘑菇存在诸多风险。





维州卫生部表示，蘑菇中毒是警方目前调查该事件的主要方向。





维州警方称，凶杀案调查组已经对Leongatha的一处房屋执行了搜查令，并询问了一名48岁的妇女，该妇女已被释放，等待进一步调查。





南吉普斯兰郡（South Gippsland Shire）郡长赫西（Nathan Hersey）表示，当地议会将考虑如何提高宣传力度，加强人们对毒蘑菇的风险意识，以应对这起悲剧。



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“我们知道南吉普斯兰地区有很多有毒的蘑菇，以前议会也曾发布过一些信息表，介绍蘑菇的危险性。”





“（宣传这件事）我们已经很久没做了，但我确信议会会再次关注这一问题。”





据估计，澳洲有25万种形态各异的蘑菇，因此辨别有毒的蘑菇种类需要极高的专业知识。



如何采摘野生蘑菇？

皇家墨尔本理工大学环境科学院副院长道林（Kim Dowling）表示，虽然采蘑菇可能是一种无害的活动，但如果不知道如何区分安全品种和有毒品种，这项活动也可能非常危险。





“采蘑菇一般是安全的。你需要和一群人一起去，和了解蘑菇的人一起去，他们可以教你辨别，一旦你知道了在某个地区安全的蘑菇品种之后就不会有问题了。”





她说，问题在于进入一个你以前没有去过的新地区，并且混淆了看起来相似的品种。



但新南威尔士州毒物信息中心（NSW Poisons Information Centre）的医疗主任罗伯茨（Darren Roberts）告诉SBS新闻，毒物中心建议人们远离野生菌。





“我们的建议是，从超市或者信誉良好的店铺购买蘑菇，因为野生菌存在极大的风险。”





罗伯茨说，总体而言，大多数教你采蘑菇的课程风险都很低，这是因为举办这些课程的人已经接受过专业培训，并且会选择去风险很低的森林。





但是如果人们只是完成了一个短期的，教你如何辨别蘑菇的课程，然后变得过于自信并且试图独自行动时就会变的极度危险。





“成为一个蘑菇专家远远需要比一个周末更长的时间，”罗伯茨说。



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“我知道有些人中毒的原因是，他们在培训班往回家的路上，走进另一片森林，采摘了一朵看起来和培训班上一样的蘑菇。然后他们就生病了。”



如何辨别毒蘑菇？

罗伯茨说，其中一个问题是，关于识别蘑菇的书籍和应用程序可能只有在特定的某些地区才会准确。





“总而言之，蘑菇身上并没有一个显而易见的特征可以告诉你它是安全可食用的。”





他说，专家认为某些特征代表着毒蘑菇的危险系数，但那可能只是毒蘑菇的其中一个标志，还有许多其他类型的蘑菇可能也不安全。



“比如说，我们有时会说越是带有白色菌褶的蘑菇越毒。但这并不意味着没有白色菌褶的蘑菇是无毒的。”



如果对蘑菇有不适反应怎么办？

罗伯茨说，如果人们决定要食用野生蘑菇，“最好的办法就是拍摄他们采摘蘑菇的地方的照片，然后拍摄蘑菇上下两面的照片” 。





一旦出现任何中毒症状，人们应立刻拨叫毒物中心的电话，工作人员可以为您提供与接触蘑菇有关的建议。





罗伯茨说，有些毒物中心可以帮您联系真菌学专家，但在大多数中毒情况下，人们应该去医院。





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