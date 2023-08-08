联邦议会的中立议员们共同支持一项旨在提高政治竞选和捐款透明度的法案。





该法案由独立议员凯特·钱尼（Kate Chaney）提出，建议降低政治捐款的实时披露门槛，并引入保障竞选广告真实性的机制。





钱尼表示，她提出的《恢复信任法案》（Restoring Trust bill）做出了13项重要修改，包括通过降低政治捐款实时披露门槛来提高透明度。





该法案还将禁止某些公司，如博彩、烟酒实体和联邦承包商向政党捐款。





《恢复信任法案》还包括广告真实条款，以防止在政治宣传活动中出现虚假信息，比如在原住民之声公投之前的宣传活动。





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LISTEN TO 联邦中立议员联合支持提高政治竞选和捐款透明度的法案 SBS Chinese 08/08/2023 05:48 Play

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