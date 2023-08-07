气候变化会影响宠物 以下是帮助它们应对的办法

地球刚刚经历了有记录以来最热的一个月，澳大利亚可能因厄尔尼诺现象迎来酷暑。炎热不仅会给人类带来挑战，也会给我们的爱宠带来痛苦。





一项由昆士兰大学动物科学高级讲师爱纳拉（Edward Narayan）参与的研究调查了气候变化如何影响动物（包括宠物）的福祉。研究员们使用了一个被称为“五域模型”的概念来评估动物福祉。这是一个基于科学的结构，用于研究动物的以下方面：



营养

环境

身体健康

行为

精神状态

该模型可评估动物对环境压力所产生的全部生理和行为反应。虽然此前已有针对气候变化对动物的影响的研究，但此项研究是首次将该模型具体应用于动物福利。





研究调查了学术文献，发现气候变化将在所有五个领域内都对动物造成伤害。这既适用于野生动物，也适用于驯养的家畜，还包括宠物。因此，让我们来看看在气候变暖的世界里，各种类型的动物将如何生存，以及我们该如何帮助它们。



Extreme heat isn’t just challenging for humans – our pets may suffer, too. Source: The Conversation / Shutterstock

鱼类

鱼类是“冷血动物”，也就是说，它们用外部热源来调节体温。因此，当热浪出现时，宠物鱼很容易受到家中水族箱水温变化的影响。





极端的水温会对鱼类造成身体伤害。例如，高温会增加鱼的新陈代谢率，这意味着它们需要更多的氧气来呼吸。 高温还会导致鱼的生长速度减慢和进食量减少等。





根据官方建议，室内水族箱的水温一般应保持在20℃到25℃之间（除非饲养的是热带鱼）。





根据您的预算和水族箱的大小，您可以选择使用一些设备来控制水温。但无论如何，定期监测水温都很重要。





同时，还要确保水族箱被放置在没有阳光直射的窗户附近。





由于热浪所带来的风险，夏天将水族箱放置数天或数周而无人看管可能会很危险。如果您要在夏日度假，那么可以考虑安排一名“鱼保姆”定期检查鱼缸。



Consider hiring a ‘fish sitter’ while you’re holidaying. Source: The Conversation / Shutterstock

鸟类

热应激会改变鸟类的生理机能。例如，对澳大利亚野生小型知更鸟种群的研究表明，在热浪期间，这些鸟会面临体质下降、弃巢而逃，有些甚至死亡的后果。





热应激也会导致宠物鸟出现异常行为，如啄毛，即一只鸟反复啄另一只鸟的羽毛。





在炎热的天气里，人们要定期检查鸟笼，确保鸟笼干净，保证食物和水充足。如果鸟儿被关在室外的笼子或鸟舍里，要确保笼子或鸟舍有遮荫棚。给小鸟冲凉也能帮助它们降温。



Ensure aviaries are shaded from the sun. Source: The Conversation / Shutterstock

犬类

猫狗在炎热的天气里会非常难受，尤其是在以下情况：



年老或体重超标

毛很厚

鼻子短或脸扁平（这会阻碍空气流通，使它们更难降温。）

热应激可导致犬类出现高热症，这意味着狗狗的体温会变得非常高，这是非常危险的。





人们要注意观察热应激早期可能会出现的信号，如过度喘气和奇怪的行为。这些症状会迅速升级，最终导致狗狗的中暑甚至死亡。





超过80%的狗主人表示，在炎热的天气里，他们会减少狗狗的运动量或缩短狗狗的运动时间。这有助于避免出现与热有关的疾病。





但值得注意的是，人们也不能过多减少狗狗的活动量，因为这可能会导致其他健康问题。主人只需注意选择散步的时间，避开炎热的天气即可。





不要把狗狗独自留在车内，因为它们很容易过热。大热天时最好能把狗狗留在家里，并保证它们有一个凉快的地方休息和充足的水，有时也可以在水里放一些冰块。狗狗也很喜欢在儿童游泳池或洒水器下解暑。





如果您在大热天带狗狗外出，请随身携带一个装有新鲜凉水的容器。别忘了擦防晒：在狗狗裸露的粉红色皮肤（如耳尖和鼻子）上涂抹少量宠物防晒霜。



Watch for early signs of heat stress in your pet. Source: The Conversation / Shutterstock

猫咪

和其他动物一样，猫在炎热的天气里也会出现过热的症状。症状包括大口喘气、流口水和脉搏速度加快。与其他动物一样，如果您怀疑猫咪中暑，请立即致电兽医。





气候变化以及与之相关的高温和洪水可能会助长寄生虫和疾病的传播，包括蜱传疾病、跳蚤感染和心丝虫症。这将给猫狗都带来风险。





在炎热的天气里，给猫主人的建议与给狗主人的类似：确保您的猫有充足的阴凉处和水，在它们的耳尖和鼻子上涂抹宠物防晒霜，尤其是白色的猫。





如果可能，在一天中最热的时候将猫咪关在室内，并确保至少有一个房间凉爽通风。热浪来袭时，只在清晨或傍晚，气温较低时与猫咪玩耍。



人类的援手

虽然人类有能力了解气候变化并做好准备，但宠物需要我们的帮助来应对气候变化。这不仅包括上述宠物，还包括爬行动物、豚鼠和兔子等其他宠物。





随着热浪和其他极端天气事件越来越常见，我们有责任保证宠物的安全。





爱德华·纳拉（Edward Narayan）是昆士兰大学动物科学高级讲师。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



