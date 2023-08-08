女足世界杯澳洲队2比0战胜丹麦队 晋级八强

昨晚（8月7日）在悉尼的澳洲体育场（Stadium Australia），澳大利亚国家女足队Matildas在世界杯十六强、淘汰赛首圈以2比0击败世界排名第13的丹麦队，晋级八强。





在近7.6万名球迷的注视下，未派出队长科尔（Sam Kerr）先发上阵的澳洲队，一开始便处于被动。“红白军团”反客为主，频频威胁主队球门，但都被门将阿诺德（Mackenzie Arnold）化解。





澳洲队以快速反击首开纪录。第29分钟，翼锋福德（Caitlin Foord）在中场接队友远距离直传，长途奔袭后在左路射破门将十指关。主队随后逐渐掌控局势，创造多次机会。





下半场第70分钟，澳洲球员在对手禁区连续短传制造杀机，中场核心埃格蒙德（Emily van Egmond）在小禁区背身回敲右路，中场球员拉索（Hayley Raso）迎球低射破门，取得个人在本届世界杯的第三球。





澳洲队最终以两球击败对手，这是澳洲第六次参加世界杯，第二次晋级八强。



澳洲球星科尔（Sam Kerr）在本场比赛最后10分钟登场，首次亮相在本届世界杯，获得全场观众鼓掌欢迎。她在第87分钟起脚打门，但偏离目标。





她在赛后表示，她本场比赛原计划就是热身：“当我准备好时，教练叫我上场。这是一次很长的热身，结果很好。”她随后赞扬队友表现出色。





主教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）赛后形容球队表现成熟：“我们在上半场很大压力，丹麦队以442的新阵容向我们施压，但我们没有缴械。我们队对大赛很成熟，找到获胜的方式。”





“我也很高兴科尔回归赛场，这对她和球队都是好事。”



伤愈复出的科尔在对丹麦队的比赛中起脚射门。 Source: Reuters 排名世界第十的澳洲队，作为东道主目前四战有三场零封，以稳定战绩打入八强赛，将于本周六（8月12日）下午5点在布里斯班的Lang Park体育场迎战另一场十六强比赛的胜者——法国队或摩洛哥队。





排名高达世界第5的法国队与76位的摩洛哥队，将在今晚东岸时间9点于阿德莱德的Hindmarsh体育场争夺最后一个八强席位。





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