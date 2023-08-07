【女足世界杯】悉尼全城为今晚澳洲队对战丹麦打气

世界排名第2的德国、第7的加拿大和第8的巴西都在分组赛被意外淘汰，“世界第一”美国队也在十六强输给排第3的瑞典，未能打入决赛。





不过，Matildas要先从小组3场比赛中汲取教训，并着眼于今晚（8月7日）和丹麦队的比赛。



淘汰赛有哪些对手？

如果澳洲队能在东岸时间今晚8点半于悉尼的澳洲体育场（Stadium Australia）击败对手，那么将在八强赛迎战法国或者摩洛哥；若能再进一步，四强对手可能是英格兰、尼日利亚、哥伦比亚或牙买加。





英格兰和尼日利亚的比赛将于今天稍早、下午5点半进行。其余两场将在明天进行。





而淘汰赛另一个半区的8支球队已经完成了十六强比赛，西班牙、日本、荷兰和瑞典，分别击败瑞士、挪威、南非和美国而晋级。四强将是西班牙对荷兰、日本对瑞典。





除了日本排世界第11之外，其余三队均是前10位，并无冷门球队。



澳洲队潜在的世界杯晋级之路。 Source: SBS

澳洲队晋级前景如何？

丹麦领队桑德加德（Lars Sondergaard）表示，有信心击败澳洲队，即使球星队长卡尔（Sam Kerr）伤愈复出。





卡尔在周六参加了全队的所有训练，但在周日单独训练。澳洲足协（Football Australia）表示，她有个人的康复安排，不会每天都随队。





澳洲领队古斯塔夫森（Tony Gustavsson ) 在昨日的赛前发布会指，卡尔完全可以出战下一场比赛，而他会和医疗团队沟通，再决定让她踢多少分钟。“她感觉很好，队友和我都感觉很好......我百份百相信我的（医疗）团队，让她尽可能有最佳表现。”





中场球员肯尼迪（Alanna Kennedy）表示，球队放眼世界杯冠军，但该目标仍然很远，要先做好每一步。“我们现在纯粹聚焦于对丹麦的比赛。”





对阵加拿大的进球功臣拉索（Hayley Raso）指，世界杯是艰难的赛事，任何球队都有机会问鼎。“这取决于谁更积极、谁更想赢......我们上一场火力全开，需要把相同的状态带到丹麦这场比赛中。”



澳洲队在赛前训练保持状态。 Source: AAP / Darren England 足球分析人士郭庭生也向SBS中文表示，澳洲队若能保持状态，就算卡尔继续缺席，“赢丹麦两球都没问题”。





他预计，如果卡尔能够出战，加上翼锋福德（Caitlin Foord）在前场相得益彰，“大胆地说，拿冠军是有机会的。”





不过，体育评论员李平康就提醒，淘汰赛没有一场是轻松的，无论对手是谁。“之后都是争冠球队、顶级强队......每一场都是硬仗、生死战。”





为了帮澳洲队打气，新州政府今晚6点起，将用代表性的绿色和金色彩灯点亮悉尼，包括悉尼歌剧院、中央火车站等建筑。





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