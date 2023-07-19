【世界盃前瞻】澳洲女足志在主場爭冠 中日韓冀創佳績

四年一度的國際足聯2023年女足世界盃將於本周四（7月20日）揭幕，32支國家隊齊聚澳洲和新西蘭展開角逐，包括12隊來自歐洲、亞洲6隊、中北美洲6隊、非洲4隊、南美洲3隊和大洋洲1隊。





由於澳洲足協在2005年起加入亞足聯（AFC），所以國家隊及職業球會均被視為亞洲代表。



和男足一樣，歐美列強在女足也佔據足壇霸主地位，但曾經問鼎世界冠軍和兩奪亞軍的亞洲軍團，也不容小覷。





究竟主場作戰的澳洲隊是否有捧盃實力，亞洲球隊又能否突出重圍呢？



澳洲隊「坐四望冠」

瑞典籍名帥古斯塔夫森（Tony Gustavsson）在2020年9月接掌澳洲國家女足足球隊 Matildas 時，曾豪言：「如果我覺得（澳洲隊奪得世界盃冠軍）不可能，我就不會來。」





現實裡，過去3年，他品嚐過擊敗強隊英格蘭、奪得國家盃（Cup of Nations）邀請賽冠軍的喜悅，也遭遇過去年劍指亞洲盃、卻在八強出局的苦澀。





澳洲隊的世界排名，在古斯塔夫森剛接手時高居第7，目前稍微下滑到第10。但這不妨 Matildas 在上周的熱身賽中，在破紀錄的5萬名球迷面前以1比0擊敗世界第5的法國隊。





但他賽後卻保持低調：「比賽數據顯示我們面對高排名球隊，特別是歐洲球隊時有很多問題......世界盃沒有一場比賽是容易的。」



澳洲女足隊長卡爾堪稱世界級球星。 Credit: Nike 不過，墨爾本的體育評論員李平康接受SBS中文訪問時，則對澳洲隊在今屆世界盃的前景感到樂觀。





他表示，澳洲是世界大賽中最「具競爭力」的亞洲球隊。「球員基本上都是在歐洲豪門效力，整體實力跟歐洲不相上下......最有名的當然是隊長卡爾（Sam Kerr），效力車路士，是世界上最優秀的女足前鋒。」





「還有後衛卡特莉（Steph Catley）、卡奔特（Ellie Carpenter），都是歐洲效力多年，實力突出；中場球員歌莉（Katrina Gorry），今年狀態特別好。」



澳洲隊應該爭取突破。在東京奧運會已實現四強，這次主場作戰，肯定希望爭奪冠軍。

「這一批球員部份人已來到職業生涯巔峰的尾聲了，這次很難得比較齊腳（沒有傷患）......澳洲更著重一個團隊，主力和後備的差距不大。」





多年來一直有關注澳洲足壇的中國留學生Trinity也認同，澳洲隊在整體配合及身體質素上「非常強」、「有衝勁」，「說不定真的能殺入決賽」。





被問及看好哪些球隊，他預測美國、澳洲、英格蘭或巴西可笑到最後。





Matildas 將於周四晚上8點的揭幕戰中迎戰愛爾蘭，並於7月27日和31日分別對陣尼日利亞和加拿大。分組賽3個對手的世界排名都在20開外。



中國隊著眼出線

不過，對於華人更為熟悉的中國女足，兩位受訪者均持謹慎態度。





李平康坦言：「分組賽的對手太強了。英格蘭是歐洲盃冠軍；丹麥在歐洲算是二流，但也是一支勁旅；海地可能大家比較陌生，但球員的個人能力很強。」



三個對手都不好打，只能說（中國隊）有機會爭一下小組出線，但要做好非常、非常困難的準備。

中國女足曾於1999年世界盃奪得亞軍，打破亞洲球隊的最佳戰績。雖然「鏗鏘玫瑰」自此被視為女子足壇勁旅，但16年來一直與冠軍獎盃無緣，直至去年打破宿命。





不過，李平康強調，雖然中國隊奪得2022年亞洲盃冠軍，但其實對手及過程都具偶然性，「並不能說已是亞洲最強。」



阿德雷德留學生Trinity（持旗者右一）是眾多為中國隊接機的球迷之一。 Source: Supplied 忠實球迷Trinity已經買好了所有在阿德雷德舉辦的比賽場次門票。展望中國隊的戰績，他向SBS中文道出自己的見解：「我希望能夠衝出小組賽、晉級淘汰賽，最後打入決賽。我相信中國隊有這個能力，希望能看到這個結果。」





但他強調，亞洲人的身體質素較為「輸蝕」，要實現這些目標，中國隊必須安排針對性的技戰術，甚至是「出其不意的打法」，以彌補身體缺點，同時比賽過程中也不能犯任何錯誤。





作為當地球會阿德雷德聯（Adelaide United）的會員，他提到曾短暫加盟該隊的國腳肖裕儀，以及目前在美職聯效力的王霜，將是「鏗鏘玫瑰」的關鍵球員。





李平康也認同，王霜「毫無疑問是頭號球星」，但由於從美國歸隊較晚，需要加強和隊友配合；此外，他認為留洋瑞士的前鋒張琳艷、經驗老到的隊長王珊珊，也將扮演重要角色。



中國隊的王霜被視為關鍵球員。 Source: AP / Rajanish Kakade/AP

日韓步步為營

唯一曾經奪得過世界盃冠軍的亞洲球隊是日本，隊長熊谷紗希是陣中唯一曾於2011年捧起過獎盃的現役球員。





然而，「大和撫子」近年出現青黃不接的問題——在2012年倫敦奧運會奪得銀牌、2015年加拿大世界盃奪得亞軍之後，未能持續躋身國際足壇前列，被寄予厚望的東京奧運也意外折戟八強賽。





李平康指出，這是因為日本隊除了技術比較佔優外，「隨著歐洲（女足）的發展，日本在節奏和對抗方面落入下風。」





他認為日本有需要進行更新換代，趕及世界潮流。而該國亦正走在改善這個問題的道路上，包括於2021年正式建立了女子職業足球聯賽。





日本女足主教練池田太接受SBS日語組 訪問 時表示，業界正竭盡所能地奮起追趕：「日本女子足球正在一步一個腳印地發展，我很高興（球隊）能以參加世界盃作為這發展的高峰。爭入決賽的信念，將對日本發展女子足球有重要影響。」



至於南韓，與男足不同的是，女足並非亞洲傳統勁旅，當地仍未建立女子職業聯賽，在世界盃的最佳戰績只是2015年進入十六強。





SBS韓語組製作人Justin Park表示，南韓女子足球正在快速發展，包括出現帶領足球運動風氣的電視節目。





李平康也認同南韓女足近年進步明顯，包括在去年亞洲盃首度晉身決賽。他相信如果該國的旅歐球員能超水準發揮，「太極娘子」有機會在本屆世界盃取得突破。



墨爾本華人體育評論員李平康這次也計劃到現場觀戰。 Credit: Provided by Pingkang Li

菲越「輸少當贏」

另外兩支亞洲球隊，李平康提到，菲律賓主帥是澳洲教頭Alen Stajcic，曾在2014至2019年執教 Matildas，期間幫助澳洲「實現了階梯式的飛躍，成為世界強隊」，水準可見一斑，能夠率領菲律賓首次打入世界盃並不令人意外。





此外，菲律賓有多位歐美和澳洲的歸化球員助陣，包括曾為澳洲隊上陣、後轉投母國的澳職球隊西部聯（Western United）球員Angie Beard。





足球的受歡迎程度，在菲律賓不及籃球和拳擊，但去年首度贏得東南亞女子足球錦標賽，SBS菲律賓語組行政製作人Edinel Magtibay形容是「激發民族自豪感」的歷史里程碑。



而同樣首次征戰世界盃的越南，女子足球發展較晚，1990年才首次組隊，7年後才迎來首場比賽。在這次世界盃外圍賽，越南隊也是最後關頭才從泰國和台灣手中贏得入場券。





李平康表示，越南球員的特點是較講究技術，而近年越南男女足均在亞洲範圍內有越來越多突出表現，更連續4屆在東南亞運動會奪得女足金牌，堪稱東南亞女足霸主。





「但是，無論越南還是菲律賓，大賽經驗都非常欠缺，還有身體方面處於劣勢。我覺得這次成績很難有甚麼期望，比較現實的目標就是避免太大比分的失利。」





儘管如此，球迷似乎並不擔憂世界盃的戰績。SBS越南語組製作人Thuy Nguyen表示，這對本地越裔社區而言是非常難得的機會，人們在派發越南國旗、T恤和貼紙，希望營造主場氛圍。





「人們想方設法聯絡起來幫助球隊，為她們提供任何所需，讓她們覺得如同在家一樣。」



