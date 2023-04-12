【出人意表】澳洲隊擊敗足球名隊英格蘭

卡爾（Sam Kerr）出色的球技帶領澳洲國家女子足球隊以 2比0 戰勝強敵英格蘭隊，這一次轟動的勝利為她們贏得世界盃的夢想打下強心針。





周二（4月11日）在賓福特 Gtech 社區球場（Gtech Community Stadium）舉行的女子足球比賽中，這位澳洲隊長再次證明為甚麼她被喻為「最致命的前鋒」。在這場對戰中，她捉緊英格蘭隊長莉雅威廉臣（Leah Williamson）上半場的失誤，使澳洲隊領先一球。





而在中場休息後，卡爾精準地將球傳給隊友格蘭特（Charlotte Grant），助隊友頭球破門，把握莉雅威廉臣的失誤，使澳洲隊再下一城，讓歐洲冠軍隊迎來 31 場比賽中的首次失利。





卡爾笑說：「希望今早澳洲人醒來，有些澳洲人感到快樂。」





這是一個非凡的結果，在倫敦一個悲慘、下雨的晚上，一支受傷的球隊排除萬難，完美地證明主教練古斯塔夫森 （Tony Gustavsson）的信念，澳洲女子足球國家隊在 7 月主場世界盃上不需要害怕任何人。





她形容「英格蘭」是一個足球強國，大家看到 Matildas 擊敗他們，絕對是個大新聞。





這場在海外對英格蘭隊的勝利——絕非僥倖。





澳洲女足國家隊在英格蘭主場迎戰，面對 14,500 名英格蘭隊的球迷，澳洲隊就如古斯塔夫森所承諾的那樣積極進取、堅定地勇敢面對強敵。



憑藉他們在反擊中的衝擊力和創造力，他們終讓這支兩年從未戰敗的球隊遭遇滑鐵盧，並且剛剛在決賽中戰勝南美冠軍巴西隊的球隊感到不安。





事實上，澳洲隊本可取得將比分差距拉大，取得更壓倒性的勝利，但因為英格蘭隊的後衛在澳洲反擊中一次又一次地採取拖延戰術。





另外，澳洲球員範恩 （Cortnee Vine）上場替補受傷的亞洛普（Tameka Yallop） 亦表現出色。





範恩因為明顯的小腿受傷以致未能提早出場，但在賽事中，她與卡爾表現合拍。





卡爾的出色表現，從頭到尾領先賽事，消除了大眾對她健康狀況的擔憂，成為她們賽事中的前鋒。





這位車路士王牌未有參加上周五（4月7日）與蘇格蘭的對戰，該場比賽中，澳洲以 0 比 1 不敵蘇格蘭隊。





卡爾亦表示她在賽前未有受傷，只表示要在車路士與國家隊的比賽負荷中取得平衡。



隨著大雨傾盆而下，賽事正式展開。雖然澳洲隊中 10 名重要的球員並無上陣，但她們毫不懼怕。





拉索 （Hayley Raso） 憑藉幾次回傳和一次攔截在比賽早後鼓勵的球隊的決心，因為澳洲隊在體能方面比這枝歐洲冠軍優勝。





但隨著比賽進行，英格蘭隊似乎越來越找到節奏，斯坦威(Georgia Stanway)在右路阻擊格蘭特，拉索(Alessia Russo)從凱利(Chloe Kelly)的傳球中凌空抽射。





但無處不在的卡爾以典型的掠奪性方式出擊。在賽事首32分鐘，幾乎沒有聞到任何她的氣味，但當亨特 （Clare Hunt） 向前遠距離傳球時，她像老鷹一樣撲向對方隊長並尾隨她，並預計她會嘗試將球回傳給她的門將厄普斯（Mary Earps）。





她奪得控球權，但因為力度不夠，未有入球。她再一次熟練地將球轉向正在前進的守門員方向射去，她終於射入了她傳奇性的國際職業生涯中第 63 個入球。



英格蘭隊始料不及，並對澳洲隊加倍施壓，但澳洲隊四名後衛儘管因隊友亞洛普在與凱利對戰後，因受傷導致表現下滑後被扶離場感到沮喪，但她們在中場休息前仍然堅持。







澳洲隊本可以在下半場早些時候通過幾次破發而領先，結果卡爾卻錯失了平日絕不失手的入球機會。







