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【覺醒？】曾決心減肥到接受這樣的自己 一位公眾人物的自述

公共演講者、活動人士艾普麗爾（April Hélène-Horton ）曾經討厭自己的身體。她曾認為需要減肥才能獲得成功，但現在她已改變想法。

Woman smiling at a camera wearing a shirt with text reading "enough".

April Hélène-Horton 是一位活動家和公眾演講者。 Credit: What's On Media.

本周的 Insight 將探討身體自愛運動，以及是否應該採用更細緻的方法來對待它。

以下是艾普麗爾的自述：

多年來，我一直在尋求減肥。

在25歲左右，我決定開始節食。當然， 這也得到親友的支持。

我報名參加了一個減肥計劃 。畢竟減肥是我需要做的事，這樣透過減肥，我才能達到自己真正想要的生活巔峰。這是我接收到，同時向世界發出的信息。

朋友的支持有多種形式，但其中一種「特殊方式」卻令我銘記。一位曾經的朋友出於「關心」支持我減肥。但現在回想起來，這實際上出於對肥胖身體的「極度厭惡」。
A woman smiling and taking a selfie in front of a mirror.
她收到來自朋友的金錢資助，以參加減肥計劃。
在生日那天，我打開由那位「舊朋友」、她的丈夫和他們三個女兒所送的卡片，裡面有一張 50 澳元的鈔票。我發現這是他們對我每周減肥計劃的支持，因為我「更需要它，而不是其他任何東西」。

當我回想時，我想知道我為何會和一個討厭我的人做朋友。在那之後，我很討厭我的身體。而今，情況有所改變。

我不會說自己每天都感到舒適自在，這種正能量太過「有毒」了，而我並非過著那種生活。但從那時起，我的身體、我的朋友圈和我如何讓別人對待我，都發生了很大變化。

我拒絕允許在內心對自己充滿憎惡和羞恥。如果在情緒低落或壓力大時不可避免地感到羞恥，我就會看看那些讓我快樂和激勵我的人。我意識到，他們在追求接受自我時也並不完美，這沒甚麼大不了。
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身體自愛對我而言，是在看到其他人分享他們過去如何感受自己的身體時開始的。當時，我並不知道這個運動的根源是甚麼，也不知道尋回初心而奮鬥對我來說有多麼重要。對我來說，這不單是中立和接受不符合社會標準的身體，雖然這是朝著正確方向邁進的關鍵部分。

作為一名公眾人物，代表許多人不支持的東西可能很難。當你身邊的人以某種方式表達感受，而你則想大喊：「不，真的，你很好！請不要再談論節食了！」 但我提醒自己，我發現了甚麼是真實的、甚麼是由減肥藥製造商贊助的、甚麼是社會加諸的，而那些人還沒有意識到。
當看到其他人分享他們過去對自己身體的感受時，我開始對身體更自愛。
艾普麗爾
有的人給我發訐息，說我對孩子有不健康的影響。他們說我現在只是作為一個胖子感到快樂，是因為我在減肥上失敗了，我應該停止假裝自己很開心，接受自己是個失敗者。

現實生活中亦有人曾這樣對我說，但我已從那些陰霾中走出來了。

我在這裡建議大家：不要浪費時間發短信給我，因為我會將你屏蔽，而且很有可能，會將你荒謬的訊息加在我的故事，並以其開玩笑。

當我感到受到攻擊或受到審視時，最有幫助的事情之一就是記住人們如何對我好，並說了甚麼。在街上，陌生人跟我討論我所做的工作，或者有人發消息說她們在看到我穿泳衣后買了第一件泳衣，這些人對我來說很重要。欺凌者可以跳進垃圾桶裡了。

隨著時間的推移，我與身體的關係仍然受我對待和思考它的方式的影響，但我努力確保自己每天對我想要表達的觀點身體力行。

我經常向人們說： 「你的身體是你最不應注意的東西。」但是當想到那些比我膚色更深，或有明顯差異/殘疾的人時，我有甚麼特權可以這麼說，因為他們的身體和外貌似乎是每個人都注意到的東西。

我對我每天都努力讓自己成為一個比昨日更好、更有教養、更善良的人而感到自豪。我利用機會分享我想表達的訊息，並向其他人傳達，因為我相信這是我的目標。

接受自己和他人的感覺真的很好。在這種情況下沒有輸家。
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Published 12 April 2023 10:33am
By April Hélène-Horton
Source: SBS
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