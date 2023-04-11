【狗咬人】維州護士遭咬甩耳 昆州6歲女童重傷

在墨爾本的事件發生於星期日（4月9日），下午大約5點過後，在東區Bulleen。
據報當時狗主打開門倒垃圾時，飼養的50 公斤重、三歲大阿拉伯鬥牛混種犬逃出，從後面襲擊60幾歲女事主頸部，女事主並遭拖行大約15米。
警方表示，60幾歲的女事主任職護士，當時在街上行。
女事主身體多處受傷，包括耳朵遭咬甩，送往皇家墨爾本醫院治療，情況穩定。
狗主表示對事件深感內疚，並表示飼養的阿拉伯鬥牛混種犬，雖然身形龐大而且有力，但通常「非常可愛和笨拙」。
她說，知道寵物狗的命運，但為了每一個人的安全，「就是要發生的事情」。
警方在星期日晚帶走肇事阿拉伯鬥牛混種犬，預計會人道毀滅。
7號台引述受傷女事主家人表示，女事主僥倖沒有生命危險，而被咬甩的耳朵，無法接駁，要安裝假耳。
另外星期一（4月10日）下午布里斯本以南Logan，一名6歲女童在家中玩時，遭鄰居飼養的阿拉伯鬥牛混種犬襲擊受傷，女童的一名親戚也遭狗咬傷。
阿拉伯鬥牛混雜犬。 Credit: internet
救護員服務表示，在大約下午4點半，接報到Woodridge的一戶民居，有兩人被狗咬傷。
女童心口及腹部多處受傷，送到昆州兒童醫院治療，情況嚴重但穩定。
7號台引述女童的親戚表示，他當時去拉開襲擊女童的兩隻狗，他腿部也遭咬傷要縫針。他並表示，事發非常突然。
Logan市議會表示，Woodridge民居狗隻襲擊事件，搜獲兩隻未有登記的阿拉伯鬥牛混種犬，之後人道毀滅。
市議會女發言人說，市議會向女童及其家人表示慰問，同時市議會動物管理組正調查今次的意外。
市議會指出，將繼續倡導更嚴格的危險狗隻立法，並與相關利益相關者分享Logan市受管制危險狗隻位置的信息。
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