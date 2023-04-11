冷鋒侵襲！澳洲多地「異常天氣」將持續至周末

澳洲氣象局高級預報員納拉莫爾 (Dean Narramore) 表示，塔州、維州、新州及南澳在過去周末錄得的氣溫較同期平均水平低 5 至 10 度。





他說：「這是由於一道冷鋒在耶穌受難節 (Good Friday) 移向昆州、新州及維州東部地區，(為當地) 帶來惡劣雷暴天氣。」





周末期間，塔州海拔低至 700 米的地區出現降雪，荷伯特在復活節 (Easter Sunday) 錄得不超過攝氏 13 度的氣溫，是近 17 年來 (自 2006 年) 最寒冷的復活節星期日。





預料，荷伯特本周的最低氣溫將不會超過攝氏 11 度。





維州的氣溫亦較往年同期平均水平低 5 至 10 度。墨爾本星期日 (4 月 9 日) 錄得最高氣溫 15.5 度，是自 2020 年以來最寒冷的復活節。而與此同時多地亦出現強烈陣風及惡劣降雨。



墨爾本星期日 (4 月 9 日) 錄得最高氣溫 15.5 度，是自 2020 年以來最寒冷的復活節。 (資料圖片) Source: AAP 預料墨爾本的氣溫將維持在 12 度左右，直至在星期四 (13 日) 升至超過 20 度，並持續至至少星期六 (15 日)。





維州多個滑雪區提早降雪，包括 Falls Creek、Mount Hotham、Mount Baw Baw 及 Mount Buller，而多個墨爾本郊區則在星期日錄得 40 毫米的雨量紀錄。





納拉莫爾表示，維州未來數天仍將受「非季節性」寒冷天氣影響，並一直持續至周末。他說：「星期二起，維州南部的驟雨將終於有所緩和。」





「(未來數天) 氣溫很大機會仍然會較平均水平低 2 至 5 度，直至下一個氣象系統在星期三移近，並為維州大部份地區帶來廣泛驟雨甚至可能出現雷暴天氣。較為清涼的氣候狀況將仍然持續。」



情況將在星期四有所緩和，料星期五 (4 月 14 日) 及六的氣溫將回暖至二十多度。 澳洲氣象局高級預報員納拉莫爾

在新州，耶穌受難節出現的惡劣雷暴及在周末期間出現的惡劣天氣，觸發當局向沿岸地區發出危險衝浪警告。





而新州包括 Thredbo 及 Perisher 在內的滑雪區亦有輕微降雪。預料雪梨本周的最低氣溫將維持在 11 至 16 度之間。





納拉莫爾表示，一年中這個時間出現如此低溫並非罕見，又預料山脈地區 (Alpine regions) 亦將在未來數星期出現降雪。





「這些強冷鋒出現並不太罕見，而我們亦已開始感受到冷空氣。」



昆州東南部周末的氣溫亦較往年同期平均水平為低，部份地區的最低氣溫只有攝氏 5 度。





納拉莫爾表示，預料昆州東南部的清涼天氣將在星期二 (11 日) 及星期三 (12 日) 持續，而昆州東南部內陸地區亦將繼續低見個位數字的氣溫。





昆州 Darling Downs 及 Granite Belt 等多個地區，包括 Stanthorpe、Warwick 及 Toowoomba 周邊地區，於星期一早上錄得介乎 5 至 7 度的氣溫。





但昆州其餘內陸地區及沿岸地區則將錄得介乎 20 至 30 度的氣溫。





與此同時， 西澳 Kimberley 對開海域的一個熱帶氣旋 正進一步形成，預料將向南移動並在星期四抵達 Port Hedland 及 Broome 登陸。





納拉莫爾表示，預料屆時風速將超越每小時 200 公里甚至達到每小時 250 公里，氣旋中央亦將出現特大暴雨，可能導致廣泛突發水浸及河流氾濫。





他說：「預料星期四晚至星期五早上期間，當地的情況將相當危險。」



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