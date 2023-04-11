牛油果逆市割價 其他熱門生果或緊隨

澳洲牛油果協會（Avocados Australia） 的行政總裁泰亞斯 (John Tyas) 表示，大多數超市的牛油果售價，已從今年早前的 3元減至$1.80 至$2.00，有零售商甚至以低至每個80仙的價格出售。





降價的主因，是生果的生長條件已改善，導至昆州的水果供過於求，市場預期，其他時令生果蔬菜的價格亦會下降，包括香蕉、蘋果和生菜。





「在接下來的幾個月裡，我們將便宜生果的供應，從昆州北部向中部，再向新州沿岸城市移動。」





不過，泰亞斯強調，牛油果價格不會「無限制下降」。





「當本地種植者覺得根本無利可圖，可能就會決定將更多的水果售往海外。」





泰亞斯亦預計，Shepard牛油果品種的供應旺季，在未來幾週結束，但價格較高的 Hass 品種亦會在之後被推出市面。





在新州，農作物因潮濕天氣和冰雹而受損，但其他種植區則有過高的產量，不少農商都認為，未來幾年牛油果的價格仍然會偏低。











