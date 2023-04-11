牛油果逆市割價 其他熱門生果或緊隨

正當其他日常雜貨價值仍然高企，但各大超市的牛油果今個星期卻出於逆市大辟價，預計好多生果好快亦會減價。

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大多數超市的牛油果售價，已從今年早前的 3元減至$1.80 至$2.00，有零售商甚至以低至每個80仙的價格出售。 Credit: Avocados Australia

澳洲牛油果協會（Avocados Australia） 的行政總裁泰亞斯 (John Tyas) 表示，大多數超市的牛油果售價，已從今年早前的 3元減至$1.80 至$2.00，有零售商甚至以低至每個80仙的價格出售。

降價的主因，是生果的生長條件已改善，導至昆州的水果供過於求，市場預期，其他時令生果蔬菜的價格亦會下降，包括香蕉、蘋果和生菜。

「在接下來的幾個月裡，我們將便宜生果的供應，從昆州北部向中部，再向新州沿岸城市移動。」

不過，泰亞斯強調，牛油果價格不會「無限制下降」。

「當本地種植者覺得根本無利可圖，可能就會決定將更多的水果售往海外。」

泰亞斯亦預計，Shepard牛油果品種的供應旺季，在未來幾週結束，但價格較高的 Hass 品種亦會在之後被推出市面。

在新州，農作物因潮濕天氣和冰雹而受損，但其他種植區則有過高的產量，不少農商都認為，未來幾年牛油果的價格仍然會偏低。

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Published 12 April 2023 9:57am
Updated 30m ago 10:00am
By Ivan Leung
Source: SBS