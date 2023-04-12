全澳首個議會禁用男女代名詞 州長：性別中立反映社區進步

南澳州議會的下議院正進行一系列職場改革，包括放寬產假政策、允許在議事堂內進行母乳哺嬰、允許通過視像電話參加委員會會議等。





不過，議事規則的其中一項改革，使用性別中立的頭銜和代名詞，則引起爭議。新規定下，不再使用具性別的第三人稱「他」（he/him/his）或「她」（she/her）而一律改用眾數的「他們」（they/them/their）。





因此，英文中的「陛下」（Her Majesty）和「閣下」（His Excellency）等也被禁用，改為直呼職銜。比如國王查理斯被稱為「君主」（the sovereign），南澳總督孫芳安（Frances Adamson）被稱為「總督」（the governor）。





此外，原本含有男性含義的「主席」（chairman）也改用沒有性別的「主席」（chair）。



上述議事規則修改已獲反對黨支持。儘管上議院不受影響，但南澳最佳黨（SA-Best）的上議員 Frank Pangallo 表示反對。「覺醒主義（wokeism）已滲透到議會運作。」





「我不認為這（性別代名詞）為我們的社區帶來了任何傷害或冒犯。我認為這只是左翼元素在侵入政治。」





一國黨的上議員 Sarah Game 表示，議會「手上有更重大的事項」需要關注。「在議會引入性別中立詞彙完全是浪費寶貴的議事時間，簡直荒謬。」





「我們的電話今天一直發熱，選民們打來電話，對如此荒謬的事感到震驚和痛苦。他們真的很擔心後果以及接下來還會有哪些廢話出現。」



州長馬利瑙斯卡斯和他的政府內閣成員。 Source: AAP, SBS 州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，修改詞彙是由跨黨派的議會委員會提議，只是令議事規則更現代化。「修改並非聚焦於從議會刪除性別詞彙。議員們會對使用新詞彙表示歡迎，當然我也會。」





他稱修改詞彙毫無新聞價值：「我覺得產假修改才特別重要，至少在我的同僚中，大部份議員都是女性。」





「議會其實在一些方面已落後於社區在私營和公營機構的基本標準......因此正常化一些安排，是反映社區的合理和現代做法。」





議事規則修改將於州督御准後實施。





