新「警告」指全球面臨經濟衰退！澳洲政府指「仍有可能」避免

國際貨幣基金組織 (International Monetary Fund) 警告，全球面臨在 2023 年進入經濟衰退的風險，其中較富裕國家的風險更尤為嚴重。

二战之后，当发生公共卫生危机时，西方国家的政府都会采用凯恩斯主义的宏观经济管理政策

國際貨幣基金組織警告，全球正面臨經濟衰退的風險。而聯邦財長查默斯則強調，澳洲「仍有可能」避免經濟衰退。 Source: Getty / Getty Images

根據國際貨幣基金組織在星期二 (4 月 11 日) 晚上發表的新一份《全球經濟展望》報告指出，全球經濟將在 2023 年增長 2.8%，較 2022 年的增長 3.4% 有所減少，但至 2024 年經濟增長將回升至 3%。

組織指，全球經濟「急劇放緩」是受俄烏戰爭、通脹率高企、金融業界動盪及過去三年的新冠病毒疫情等因素所致。經濟增長速度放緩，意味環球經濟正陷入衰退的風險。

國際貨幣基金組織更表示，「預料發達經濟體將出現特別明顯的經濟放緩，(經濟增長的比率) 由 2022 年的 2.7% 進一步下跌至 2023 年的 1.3%」。澳洲方面，組織預測澳洲今年經濟增長率為 1.6%，2024 年微升至 1.7%。

組織預料，全球總體通脹率將由 2022 年的 8.7% 下跌至今年的 7%。但組織同時警告，核心通脹率的下跌速度將較為緩慢，預料通脹率將不會在 2025 年之前回到目標水平。
國際貨幣基金組織首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Oliver Gourinchas) 表示，全球經濟正面臨不確定性。

他說：「金融風險已有所增加。然而，通貨膨脹 (持續飆升) 的局面亦並未被徹底扭轉。」

他表示，政策制定者需要作出穩健的政策並作出清晰的溝通。
更多內容

通脹大環境下 澳洲「加息速度」是否快於全球？

此外，組織亦警告指情況可能更為嚴重，認為 2023 年年初通脹居高不下及近期金融市場動盪等跡象顯示，全球經濟步向軟著陸 (即通脹下降及經濟增長逐漸穩定) 的機會已經消退。

組織指：「即使各國中央銀行上調利率促使通脹放緩，而食品及能源價格亦有所回落，事實證明潛在的價格壓力依然存在，而不少經濟體的勞動力市場亦正處於緊張的環境。」

「隨著銀行業的脆弱性成為焦點，市場憂慮情況將蔓延至包括非銀行在內的更廣泛金融業機構，政策利率急速上升的副作用正越趨明顯。」

組織警告：「前景面臨嚴重偏向下行的風險，而硬著陸的可能性亦正急劇上升。」
WEO-Chart-APRIL-2023.png
國際貨幣基金組織 2023 年 4 月份最新全球經濟展望。 Source: Supplied / International Monetary Fund
聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 星期三 (12 日) 啟程前往美國華盛頓出席二十國集團 (G20) 財長會議前表示，國際貨幣基金組織的最新報告顯示澳洲「不能完全幸免於」環球經濟的影響。

他在星期二接受天空新聞 (Sky News) 訪問時說：「我們確實有一些很大的優勢，包括低失業率、工資開始增長，以及出口商品價格良好。」

「我們正為我們經濟的未來增長奠定基礎，但同時亦要確保我們的經濟在應對此類環球衝擊的時候更具韌性。」
收聽節目
Cantonese Ca 30032023 image

儲銀下周是否宣布「暫停加息」？呢份數據或有重大啓示

SBS Chinese

29/03/202305:46
他表示，聯邦政府在下月 (5 月 9 日) 公佈的聯邦財政預算案將「盡可能 (考慮到) 我們在國內以及世界各地面臨的經濟狀況」，但僅會為本地家庭提供「有限度」的生活開支壓力紓困措施。

查默斯說：「負責任預算最為關鍵。在這些限制範圍內，(政府將) 盡我們所能協助國民度困難的時期。」
1.png
聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)。 Source: AAP / MICK TSIKAS
他在星期三接受澳洲廣播公司 (ABC) 全國廣播電台 (Radio National) 節目訪問時則指，澳洲「仍然有可能」可以避免進入經濟衰退。

他說：「財政部確實預料本地經濟將在今年後期出現大幅放緩，這是由於環球經濟放緩以及國內利率上升的雙重因素所影響。但我們亦擁有一些優勢，我們對前景感到樂觀，亦要對這些環球狀況及其對我們的影響持現實的態度。」

查默斯說：「當然，這 (澳洲避免經濟衰退) 仍然是有可能的，這仍然是財政部及儲備銀行以至本地其他經濟預測者的預期。」

他表示，全球經濟放緩對澳洲有相當大的影響，同時亦預料全球經濟將大幅放緩。但他強調：「財政部及儲備銀行目前預料國內不會出現經濟衰退。」
更多內容

全球經濟衰退憂慮升溫 股市持續震蕩

【5首府城市樓價跌】全國房價下跌速度自2008年以來最快

生活成本不斷上升 澳洲打工仔今年「加人工」能否與通脹睇齊？

儲銀維持基準利率3.6厘 連續十次加息後暫時停止

【通脹猛於虎】學貸還款愈來愈多 一法案或能助 300 萬學生凍結債務？

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 12 April 2023 11:42am
By Winmas Yu
Source: SBS