新「警告」指全球面臨經濟衰退！澳洲政府指「仍有可能」避免

根據國際貨幣基金組織在星期二 (4 月 11 日) 晚上發表的新一份《全球經濟展望》報告指出，全球經濟將在 2023 年增長 2.8%，較 2022 年的增長 3.4% 有所減少，但至 2024 年經濟增長將回升至 3%。





組織指，全球經濟「急劇放緩」是受俄烏戰爭、通脹率高企、金融業界動盪及過去三年的新冠病毒疫情等因素所致。經濟增長速度放緩，意味環球經濟正陷入衰退的風險。





國際貨幣基金組織更表示，「預料發達經濟體將出現特別明顯的經濟放緩，(經濟增長的比率) 由 2022 年的 2.7% 進一步下跌至 2023 年的 1.3%」。澳洲方面，組織預測澳洲今年經濟增長率為 1.6%，2024 年微升至 1.7%。





組織預料，全球總體通脹率將由 2022 年的 8.7% 下跌至今年的 7%。但組織同時警告，核心通脹率的下跌速度將較為緩慢，預料通脹率將不會在 2025 年之前回到目標水平。



國際貨幣基金組織首席經濟學家古林查斯 (Pierre-Oliver Gourinchas) 表示，全球經濟正面臨不確定性。





他說：「金融風險已有所增加。然而，通貨膨脹 (持續飆升) 的局面亦並未被徹底扭轉。」





他表示，政策制定者需要作出穩健的政策並作出清晰的溝通。



此外，組織亦警告指情況可能更為嚴重，認為 2023 年年初通脹居高不下及近期金融市場動盪等跡象顯示，全球經濟步向軟著陸 (即通脹下降及經濟增長逐漸穩定) 的機會已經消退。





組織指：「即使各國中央銀行上調利率促使通脹放緩，而食品及能源價格亦有所回落，事實證明潛在的價格壓力依然存在，而不少經濟體的勞動力市場亦正處於緊張的環境。」





「隨著銀行業的脆弱性成為焦點，市場憂慮情況將蔓延至包括非銀行在內的更廣泛金融業機構，政策利率急速上升的副作用正越趨明顯。」





組織警告：「前景面臨嚴重偏向下行的風險，而硬著陸的可能性亦正急劇上升。」



國際貨幣基金組織 2023 年 4 月份最新全球經濟展望。 Source: Supplied / International Monetary Fund 聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 星期三 (12 日) 啟程前往美國華盛頓出席二十國集團 (G20) 財長會議前表示，國際貨幣基金組織的最新報告顯示澳洲「不能完全幸免於」環球經濟的影響。





他在星期二接受天空新聞 (Sky News) 訪問時說：「我們確實有一些很大的優勢，包括低失業率、工資開始增長，以及出口商品價格良好。」





「我們正為我們經濟的未來增長奠定基礎，但同時亦要確保我們的經濟在應對此類環球衝擊的時候更具韌性。」



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他表示，聯邦政府在下月 (5 月 9 日) 公佈的聯邦財政預算案將「盡可能 (考慮到) 我們在國內以及世界各地面臨的經濟狀況」，但僅會為本地家庭提供「有限度」的生活開支壓力紓困措施。





查默斯說：「負責任預算最為關鍵。在這些限制範圍內，(政府將) 盡我們所能協助國民度困難的時期。」



聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)。 Source: AAP / MICK TSIKAS 他在星期三接受澳洲廣播公司 (ABC) 全國廣播電台 (Radio National) 節目訪問時則指，澳洲「仍然有可能」可以避免進入經濟衰退。





他說：「財政部確實預料本地經濟將在今年後期出現大幅放緩，這是由於環球經濟放緩以及國內利率上升的雙重因素所影響。但我們亦擁有一些優勢，我們對前景感到樂觀，亦要對這些環球狀況及其對我們的影響持現實的態度。」





查默斯說：「當然，這 (澳洲避免經濟衰退) 仍然是有可能的，這仍然是財政部及儲備銀行以至本地其他經濟預測者的預期。」





他表示，全球經濟放緩對澳洲有相當大的影響，同時亦預料全球經濟將大幅放緩。但他強調：「財政部及儲備銀行目前預料國內不會出現經濟衰退。」



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