【感嘆愈黎愈老】檢測身體年齡有何重要？

要點： 研究人員說，一個人的生理年齡可能不同於由出生日起計的實際年齡。

們指測量器官的生理年齡，可能對一些有早衰跡象的人有幫助。

他們希望在將來的例行身體檢查時，可測量人們的生理年齡。.

澳洲人可能比他們想像中更老。





研究人員表示，他們可以測量一個人的大腦和器官的身體年齡，挑戰年齡是由出生日起計的概念。





這對那些可能出現早衰跡象的人來說是個好消息 — 研究人員聲稱及早干預是關鍵。





在《自然醫學》雜誌上發表的一項研究中，墨爾本大學精神病學系的主要作者 Ye Ella Tian 博士及其團隊展示了一個人的實際年齡可能與他們的身體年齡有所不同。





該團隊研究了參與英國生物銀行研究的逾 10 萬名成年人的大腦和人體器官，包括心、肺、骨骼和肌肉、腎、肝以及免疫和代謝功能。



田博士說；「你的年齡不僅取決於你的出生日期，你心臟的身體年齡與其他人體器官的年齡息息相關。」





「所以，假如你的心臟看起來比實際年齡更老，那麼，你的腎、肺、骨骼和大腦也有可能更老。」





「保持大腦和身體年輕很重要，因為生理年齡增長有力預測疾病和死亡率的指標。」



扎萊斯基教授 （Andrew Zalesky） 說，研究人員能夠利用各類型的大腦影像數據、血液樣本信息和其他生理指標來確定一個人的器官年齡。





他在本周一向澳聯社表示：「許多生物標記和措施已經在臨床上經常使用 — 因此可以按這個道理進行測量。」





「我們的想法（下一步）並非測試個別人士，我們的目標是測試具有傾向性或存在風險的人，即透過測量器官年齡，可以讓醫療專業人員洞察到有關問題，展開早期治療和及早干預。」





參與這項研究的人士年齡介乎 37 至 73 歲，其中有些患有慢性疾病。



