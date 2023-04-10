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【生命影響生命】新州「代際遊戲小組」為孤獨的一群帶來活力希望

專家表示，護老機構開辦的代際遊戲小組（intergenerational playgroups）對在幫助澳洲老年人對抗抑鬱和孤獨，非常有效。

PLAYGROUP SENIORS

89 歲的護老院居民卡梅爾和五個月大的查理在雪梨南部的一個遊戲小組一起享受美好時光。 Credit: Rayane Tamer

在雪梨南部一家護老機構，一群嬰幼兒在機構中與長者一同玩耍。

他們並非血脈相連，但老幼攜手，共同為對方創造了難忘的記憶。

這是由新州遊戲小組協會（Playgroup NSW）推出的創新遊戲小組——Timeless Play 的一部分。

這一個創新遊戲小組，鼓勵父母帶著嬰幼兒與護老院內的長者交流。代際遊戲小組至今已有十年的歷史，然而，這項新活動在上個月剛推出。
在 Georges Estate Heath and Aged Care Residence 這間護老機構中，房間內一片熱鬧，新來的朋友們搖著復活節彩蛋玩具，一同製作紙質小兔帽子，哼唱著有趣的兒歌。

38 歲的辛迪（Cindy Chick）帶著她的兩個孩子查理（Charlie）和馬特奧（Matteo）來與長者交流，聽長者們講述他們的人生經驗。
Older people point and smile at a laughing baby being held by parent on the floor in a room.
Playgroup NSW 發起名為「Timeless Play」的活動，在全州六個地點進行。 Source: SBS / Rayane Tamer
辛迪表示：「每次我來這裡，老人們的眼睛會亮起來。他們會問：『查理好嗎？我能抱一抱嗎？』這讓我很感動。」
每次我來到這裡，老人們的眼睛都會亮起來。
家長辛迪
「我希望（我的孩子）能明白，老人需要得到社區的接納。」

「因為有一天，你也會變老，社區所言類似『謝謝您的貢獻，但是現在是時候回家了』，這樣也不太好。」

澳洲衛生與福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）2019年的統計數據顯示，在老年護理機構的居民中，87% 的人至少有一種精神或行為問題，近半人患有抑鬱症。

斯威本大學（Swinburne University）心理學教授巴爾（Sunil Bhar）表示，老年機構中內的長者普遍存在心理健康問題，希望這能引起關注。

他說，這些項目為老年人提供參與機會，同時也為孩子們提供「建立長久友誼的機會」，可以「產生奇妙的效果」。

巴爾教授指：「我們發現，隨著年齡的增長，人們會有一種非常強烈的需求，希望把所學到的經驗教訓和智慧傳遞給年輕人。」

雪梨居民 Cindy 於 2002 年從香港移民到澳洲，自新冠疫情爆發以來，仍未與父母見面。而她五個月大的兒子查理尚未見過他的外公外婆。

對 Cindy 來說，與護老院內的長者交談是有益的經歷，讓她想起與父母的面對面交流。
Woman sits in a chair with her baby in her lap, playing with a toy police car.
Cindy 與他五歲大的兒子查理。 Source: SBS / Rayane Tamer
她說：「和比我有學識的人交流，我感到很舒服。」

新州遊戲小組協會主席納丁（Nadene Lee）表示，很多故事可以證明這些遊戲小組的好處。

「所有參與者，特別是我們的老年朋友，都會獲得深刻且明顯的心理健康、情感聯結、自尊和社交方面的好處。 」

「我們開展的遊戲小組越多，對個人和整個社區的影響就越大。」
Baby smiles in front of a couch where two older people are sitting.
歡迎從出生到學齡兒童的嬰兒。 Source: SBS / Rayane Tamer
今年 89 歲的博拉德（Carmel Bollard）去年和她的丈夫一起搬進了這間護老機構。她說，在新冠疫情期間，生活很「孤獨」，Timeless Play 這樣的遊戲小組項目為她孤獨的日子帶來了活力。

自從成為祖母以來，她照顧嬰幼兒已有10多年經驗，可以給媽媽們一些育兒建議。
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89 歲的卡博拉德 (Carmel Bollard) 說，與孩子們玩耍和與父母聊天是一種積極的體驗。 Source: SBS / Rayane Tamer
她說：「這是一次非常好的經歷。」

85歲的巴克（Bill Barker）喜歡參加各種活動，他經常和參加遊戲小組的一些年輕新朋友交流。

現在，他喜歡開玩笑說感覺自己是26歲。

該護老機構的經理希利（Kris Healy）說，從第一個遊戲小組開始她就發現到出配巨大的變化。
An older man carries a baby in his lap on a dining table.
88 歲的巴克 (Bill Barker) 每兩周都會在他的老年護理機構與嬰兒玩耍，例如五個月大的查理。 Source: SBS / Rayane Tamer
希利指：「有許多老人起初沒有甚麼表情，但在活動結束時，他們會笑得很開心。」

巴爾表示，相關研究結果並不完全一致，需要更多嚴謹研究來證明這些遊戲小組的實際益處。

他表示，人們所說的是明確和一致的——這些遊戲小組活動帶來好處，應該成為全國老年護理機構計劃的「一部分」。

他認為這樣的代際活動項目是值得考慮的。

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Published 10 April 2023 4:55pm
By Rayane Tamer
Source: SBS
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