【生命影響生命】新州「代際遊戲小組」為孤獨的一群帶來活力希望

在雪梨南部一家護老機構，一群嬰幼兒在機構中與長者一同玩耍。





他們並非血脈相連，但老幼攜手，共同為對方創造了難忘的記憶。





這是由新州遊戲小組協會（Playgroup NSW）推出的創新遊戲小組——Timeless Play 的一部分。





這一個創新遊戲小組，鼓勵父母帶著嬰幼兒與護老院內的長者交流。代際遊戲小組至今已有十年的歷史，然而，這項新活動在上個月剛推出。



在 Georges Estate Heath and Aged Care Residence 這間護老機構中，房間內一片熱鬧，新來的朋友們搖著復活節彩蛋玩具，一同製作紙質小兔帽子，哼唱著有趣的兒歌。





38 歲的辛迪（Cindy Chick）帶著她的兩個孩子查理（Charlie）和馬特奧（Matteo）來與長者交流，聽長者們講述他們的人生經驗。



Playgroup NSW 發起名為「Timeless Play」的活動，在全州六個地點進行。 Source: SBS / Rayane Tamer 辛迪表示：「每次我來這裡，老人們的眼睛會亮起來。他們會問：『查理好嗎？我能抱一抱嗎？』這讓我很感動。」



每次我來到這裡，老人們的眼睛都會亮起來。 家長辛迪

「我希望（我的孩子）能明白，老人需要得到社區的接納。」





「因為有一天，你也會變老，社區所言類似『謝謝您的貢獻，但是現在是時候回家了』，這樣也不太好。」





澳洲衛生與福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）2019年的統計數據顯示，在老年護理機構的居民中，87% 的人至少有一種精神或行為問題，近半人患有抑鬱症。





斯威本大學（Swinburne University）心理學教授巴爾（Sunil Bhar）表示，老年機構中內的長者普遍存在心理健康問題，希望這能引起關注。





他說，這些項目為老年人提供參與機會，同時也為孩子們提供「建立長久友誼的機會」，可以「產生奇妙的效果」。





巴爾教授指：「我們發現，隨著年齡的增長，人們會有一種非常強烈的需求，希望把所學到的經驗教訓和智慧傳遞給年輕人。」





雪梨居民 Cindy 於 2002 年從香港移民到澳洲，自新冠疫情爆發以來，仍未與父母見面。而她五個月大的兒子查理尚未見過他的外公外婆。





對 Cindy 來說，與護老院內的長者交談是有益的經歷，讓她想起與父母的面對面交流。



Cindy 與他五歲大的兒子查理。 Source: SBS / Rayane Tamer 她說：「和比我有學識的人交流，我感到很舒服。」





新州遊戲小組協會主席納丁（Nadene Lee）表示，很多故事可以證明這些遊戲小組的好處。





「所有參與者，特別是我們的老年朋友，都會獲得深刻且明顯的心理健康、情感聯結、自尊和社交方面的好處。 」





「我們開展的遊戲小組越多，對個人和整個社區的影響就越大。」



歡迎從出生到學齡兒童的嬰兒。 Source: SBS / Rayane Tamer 今年 89 歲的博拉德（Carmel Bollard）去年和她的丈夫一起搬進了這間護老機構。她說，在新冠疫情期間，生活很「孤獨」，Timeless Play 這樣的遊戲小組項目為她孤獨的日子帶來了活力。





自從成為祖母以來，她照顧嬰幼兒已有10多年經驗，可以給媽媽們一些育兒建議。



89 歲的卡博拉德 (Carmel Bollard) 說，與孩子們玩耍和與父母聊天是一種積極的體驗。 Source: SBS / Rayane Tamer 她說：「這是一次非常好的經歷。」





85歲的巴克（Bill Barker）喜歡參加各種活動，他經常和參加遊戲小組的一些年輕新朋友交流。





現在，他喜歡開玩笑說感覺自己是26歲。





該護老機構的經理希利（Kris Healy）說，從第一個遊戲小組開始她就發現到出配巨大的變化。



88 歲的巴克 (Bill Barker) 每兩周都會在他的老年護理機構與嬰兒玩耍，例如五個月大的查理。 Source: SBS / Rayane Tamer 希利指：「有許多老人起初沒有甚麼表情，但在活動結束時，他們會笑得很開心。」





巴爾表示，相關研究結果並不完全一致，需要更多嚴謹研究來證明這些遊戲小組的實際益處。





他表示，人們所說的是明確和一致的——這些遊戲小組活動帶來好處，應該成為全國老年護理機構計劃的「一部分」。





他認為這樣的代際活動項目是值得考慮的。





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