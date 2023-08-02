微信与Tiktok或因监控和外国干涉等原因对澳洲国家安全构成威胁

一份关于外国干涉的新报告称，社交媒体应用TikTok和微信可能成为澳大利亚国家安全的最大威胁。





这两款应用程序分别为中国企业字节跳动和腾讯所有，因此在澳大利亚很难对其进行监管。





《澳大利亚人报》报道表示，提交报告的国会委员会提出对所有社交媒体平台提出新的透明度要求，违反要求的平台将面临全国范围内的禁令。





目前，国会委员会认为根据中国政府的国家安全法，微信可能会被迫与中国情报机构 “秘密合作”。





因此，报告建议联邦政府要求大型社交媒体平台满足最低限度的透明度要求。否则，这些社交媒体需要承担经济处罚，并且相关违规服务将面临全面禁令。





委员会主席自由党参议员詹姆斯·帕特森（James Paterson）表示，外国干涉现在已成为国家安全的主要问题，这可能成为破坏民主的主要方式之一。



自由党参议员詹姆斯·帕特森 Source: AAP 《澳大利亚人报》报道对此事件，参议院的调查举行了四次公开听证会，收到了 46 份意见书，听取了安全专家关于微信在其平台上进行监控、审查和外国干涉的证据。





周二晚些时候发布的这份报告还建议，大型社交媒体公司应被要求在澳大利亚开展业务，主动标注国家附属媒体，并披露外国干涉活动。





微信是唯一拒绝出席委员会会议的平台，并多次拒绝了委员会的要求，也没有回答书面问题。因为微信母公司并没有在澳大利亚设立分公司，微信在澳大利亚也没有员工，因此参议院无法强迫该平台参与。





相反，社交媒体巨头 Meta（旗下拥有 Facebook 和 Instagram）、Twitter、谷歌和 YouTube 在调查期间均有参与出席。





TikTok目前已被禁止在澳大利亚所有政府配发的设备上使用，以消除间谍风险。帕特森参议员批评 TikTok 未能提供其员工拒绝遵守中国法律的法律依据。





因为委员会听说 TikTok 的中国员工可以并已经访问了澳大利亚的用户数据。然而，这两款应用程序的所有者一再否认有任何不当行为。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



