新西兰的建国文件《怀唐伊条约》签署于 1840 年。





该条约是英国王室与大约 540 名毛利人酋长（rangatira）用毛利语和英语达成的协议。





然而，该条约的英文版和毛利文版并非完全相同。





最大的区别在于 “主权 ”一词，它被翻译成 “kawanatanga”，意为 “统治”。





1975 年，怀唐伊法庭（Waitangi Tribunal）成立，为解决历史遗留问题提供了一个程序。





从那时起，已有 2000 多人向该法庭提出索赔，并达成了一些重大和解，价值数十万元。





除《条约》外，新西兰议会中还有七个指定的毛利席位，这些议员由毛利选民选举产生，他们可以选择在单独的选民名册上投票。





这不是向议会传递原住民的声音，而是议会中就有原住民的声音。





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LISTEN TO 议会原住民之声公投 新西兰的经验有借鉴意义吗？ SBS Chinese 08/08/2023 05:37 Play

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