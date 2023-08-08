议会原住民之声公投 新西兰的经验有借鉴意义吗？

The Beehive & Parliament Buildings with spring roses in foreground, Wellington

The Beehive & Parliament Buildings with spring roses in foreground, Wellington, New Zealand Source: Moment RF / new zealand transition/Getty Images

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关于议会原住民之声的全民公投日益临近，有关讨论已经成为政治辩论的主要内容。 无论原住民之声公投是否成功，一些州和领地已经自主开始了“条约（treaty）”进程，并向近邻和友国新西兰寻求经验。（点击上方收听音频）

新西兰的建国文件《怀唐伊条约》签署于 1840 年。

该条约是英国王室与大约 540 名毛利人酋长（rangatira）用毛利语和英语达成的协议。

然而，该条约的英文版和毛利文版并非完全相同。

最大的区别在于 “主权 ”一词，它被翻译成 “kawanatanga”，意为 “统治”。

1975 年，怀唐伊法庭（Waitangi Tribunal）成立，为解决历史遗留问题提供了一个程序。

从那时起，已有 2000 多人向该法庭提出索赔，并达成了一些重大和解，价值数十万元。

除《条约》外，新西兰议会中还有七个指定的毛利席位，这些议员由毛利选民选举产生，他们可以选择在单独的选民名册上投票。

这不是向议会传递原住民的声音，而是议会中就有原住民的声音。

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议会原住民之声公投 新西兰的经验有借鉴意义吗？

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08/08/202305:37
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