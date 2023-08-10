四分之一澳洲人曾中风 如何预防中风？

中风是澳大利亚第一大致残原因，预计四分之一的人会在一生中经历一次中风。





今年的全国中风周（National Stroke Week）是8 月 7 日至 13 日，澳大利亚中风基金会（Australian Stroke Foundation）希望提高人们对中风对生活的影响以及如何预防中风的认识。





健康组织警告说，中风对澳大利亚人来说是一个越来越大的风险。





根据澳大利亚中风基金会的数据，2020 年有超过 2.7 万澳大利亚人在生活中首次经历中风，相当于每 19 分钟就会有一次中风发生。





中风基金会市场部执行主任约翰·德兰戈（John De Rango）说，中风可能由各种原因引起。





“一些主要的关注点往往是未经治疗的高血压。高血压是导致中风的最高风险因素之一，不幸的是，除非您去检查血压，否则您并不知道自己是否患有高血压。因此，我们告知尽可能多的澳大利亚人去检查血压，因为高血压是可以治疗的。此外，中风家族史、超重、吸烟、高胆固醇或高酒精摄入量和 /或糖尿病也是导致中风的主要原因。”





中风是澳大利亚最大的“杀手”之一。





女性死于中风的人数超过了乳腺癌，男性则超过了前列腺癌。





澳大利亚有超过 44.5 万名中风患者。





大卫·卢克斯顿（David Luxton）就是其中之一，他说中风给他的生活带来了很多影响。





“当然，我不再工作了，尽管我在工作时很热爱工作，但现在仍然在日复一日地努力寻找可以改善的地方，并想方设法享受生活。”





中风基金会的德兰戈则更详细地解释了中风对日常生活的影响。





“因为大脑控制着我们所做的一切，控制着我们的思维方式、行动方式、说话方式和进食方式，所以中风会给人们带来各种身体和/或认知方面的变化和残疾。现在，一些影响可能包括瘫痪、语言和吞咽困难、记忆力、听力或视力问题。这取决于中风发生在大脑的哪个部位以及严重程度。中风有两种类型，一种是血栓，一种是出血。但从本质上讲，中风是我们描述大脑供血突然中断或受到影响的方式。”





中风发生时，每分钟会攻击多达 190 万个脑细胞。





这意味着患者几乎没有时间做出反应，甚至意识不到自己真的中风了。





卢克斯顿向我们讲述了他中风前几个小时的经历。





“事发当天早上，我感觉不是很好。那几天一直很忙，我感觉很疲惫，但除此之外，我真的不确定，我以为我是得了某种严重的偏头痛，但幸运的是，我有一位同事在那，他意识到情况比这严重得多，并让大家呼叫救护人员来给我检查。”





据中风基金会称，80% 以上的中风是可以预防的。





德兰戈建议采用高效的F.A.S.T.方法，让人们了解如何应对中风。





“有一个非常简单的缩写词可以记住，那就是 F.A.S.T.的缩写。F代表脸（face），他们的脸有没有下垂或正在下垂。A 代表手臂（arms），他们能否举起双臂。S代表言语（speech），他们是否口齿不清，或是否还听得懂你说话。如果出现这些迹象，T代表时间（time）。时间绝对至关重要，因为中风始终是一个医疗紧急情况。因此，如果出现任何脸部、手臂或言语方面的征兆，请立即拨打 000。”





在今年 8 月 7 日至 13 日的全国中风 周期间，中风基金会警告说，如果不采取预防措施，到 2050 年，澳大利亚人每年首次中风的人数将增至 50600 人，即每 10 分钟就有一次中风发生。





他们还表示，将有 81.99 万名中风幸存者生活在社区中。





这个数字似乎高得有些不合常理，因为中风其实是一种可以通过更健康的生活方式和更经常地去看全科医生来预防的健康症状。



