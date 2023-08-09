号称“庭院高尔夫”的木球运动？华人在澳成立第一支木球队

woodball team.jpg

曹延松（前排左数第五个）在澳大利亚成立了第一支民间木球队。 Credit: supplied

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

木球运动怎么玩儿？现任中国江西省木协技术顾问曹延松，在澳大利亚成立了第一支民间木球队，义务向社区居民传授木球技巧。他说，这是一项老少皆宜的趣味运动，尤其是长者群体。

木球（Woodball）1990年起源于中国台湾，是一项以球杆让木球通过球门使木酒杯向上翻转的运动，又有“庭院高尔夫”的称号。

打了十四年木球的现任中国江西省木协技术顾问、深圳市坂田队的第一批老队员曹延松在澳洲成立了第一支民间木球队，义务向英语社区以及华人们传授木球技巧。

“在2020年成立了澳洲第一支木球队，实现了澳洲木球零的突破。”曹延松告诉SBS普通话节目记者，球队成立不久后遇上新冠大流行，直到最近才开始“复苏”。
目前，球队队员们的平均年龄在五十岁以上，通常在悉尼Eastwood附近公园中打球。曹延松称十分欢迎更多人加入，“这是一项老少皆宜的运动，尤其是老年人。我已经80岁了，其他的运动容易累，木球运动正正好。”

木球运动到底怎么玩儿？背后有着什么样的历史？澳大利亚的这支华人木球队有什么趣事？欢迎点击音频收听更多内容：
LISTEN TO
woodball - yudie image

号称“庭院高尔夫”的木球运动？华人在澳成立第一支木球队

SBS Chinese

09/08/202313:13
欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

南极洲“几乎肯定”将有更频繁的极端天气 专家呼吁严厉限制全球变暖

在澳大利亚作为一名宠物猫主人需要负什么责任？

新的新冠病毒变种在英美肆虐 有可能已经存在于澳洲

悉尼卫生问题最多的餐馆公布 华人区中餐馆上榜

英国红砖巷“社会主义核心价值观”涂鸦 涉事中国留学生称受到死亡威胁

分享

Latest podcast episodes

SG CAT Ownership 1.jpg

在澳大利亚作为一名宠物猫主人需要负什么责任？

Face mask guidance

新的新冠病毒变种在英美肆虐 有可能已经存在于澳洲

Australian Greens leader Adam Bandt (C) addresses the crowd at the Australian Greens national campaign launch in Brisbane.

【SBS新闻快报】绿党呼吁推行新的房屋租金法案

Great Hall of the People - parliament and meeting hall, Beijing, China

火箭军易帅 中国领导层是否正在经历一场清洗？