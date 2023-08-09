木球（Woodball）1990年起源于中国台湾，是一项以球杆让木球通过球门使木酒杯向上翻转的运动，又有“庭院高尔夫”的称号。





打了十四年木球的现任中国江西省木协技术顾问、深圳市坂田队的第一批老队员曹延松在澳洲成立了第一支民间木球队，义务向英语社区以及华人们传授木球技巧。





“在2020年成立了澳洲第一支木球队，实现了澳洲木球零的突破。”曹延松告诉SBS普通话节目记者，球队成立不久后遇上新冠大流行，直到最近才开始“复苏”。



目前，球队队员们的平均年龄在五十岁以上，通常在悉尼Eastwood附近公园中打球。曹延松称十分欢迎更多人加入，“这是一项老少皆宜的运动，尤其是老年人。我已经80岁了，其他的运动容易累，木球运动正正好。”





木球运动到底怎么玩儿？背后有着什么样的历史？澳大利亚的这支华人木球队有什么趣事？ 欢迎点击音频收听更多内容：



LISTEN TO 号称“庭院高尔夫”的木球运动？华人在澳成立第一支木球队 SBS Chinese 09/08/2023 13:13 Play

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