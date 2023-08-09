悉尼卫生问题最多的餐馆公布 华人区中餐馆上榜

新州食品管理局（NSW Food Authority）公布了2023年至今的违规店铺名单，多家餐馆受到处罚，包括华人聚居的悉尼南区Hurtsville金沙酒楼（Golden Sands Restaurant）。





西南区Campsie的中餐馆大米潮味（Damee Chaowei Restaurant）在5月也收到两张罚单，处罚内容分别为“未能确保设备与食物接触面的卫生”“未能在每个洗手设施或其附近保持温水供应”，两张罚单共计1760澳元。





在西南区Blacktown，中餐外卖店New Wah Wah Chinese Takeaway，也在5月因为“未能以免受污染方式保存食物”，遭罚款440澳元。



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今年初，也有多家中餐馆被列入违规名单。





内西区Burwood，Campsie的金都海鲜酒楼（Golden Territory Seafood Restaurant）在今年1月31日收到6张罚单，出发内容包括“未能确保设备与食物接触面的卫生”“未能维护洗手设施”“未能在洗手设施附近提供纸巾”“未能确保所有设备处于良好维护和工作状态”“未能以免受污染方式保存食物”，以及“经营场所未能达到卫生标准”。





这些罚单都是在新州食品管理局警告后再犯而开出的，共罚款5280澳元。





不过，金都海鲜酒楼并非问题最多的餐厅。在该区，一间连锁日本拉面店Manmaruya Japanese Noodle Bar，在1月31日和2月7日两次共收到7张罚单，其中6张是在警告后开出的，罚款总金达6160澳元。





该店铺除了有同样的设备和卫生问题外，还违反了要“在适当温度储存食物”的规定。





其他收到较多罚单的餐厅还有Bass Hill的咖啡店Drip Espresso，该店在2月5日、21日和28日先后收到6次罚单，问题都出在“未能确保设备足以安全生产食品”和“未能安排至少一名食品安全监督员”。





Lakemba的餐厅Grameen Chotpoti and Kebab和Harris Park的印度餐厅Shri Desi Dhaba，分别在1月和2月收到5张罚单，处罚内容涉及设备、卫生，以及“未能采取措施灭虫防虫”。





此外，Georges Hall的乐乐酒家（Spring Garden Restaurant）、Liverpool的华人咖啡店Cafe LéLunar也在今年至少已收到3张罚单。





至于官方最新公布至6月的违规名单里，除了中餐馆外，还包括了泰国餐馆、越南餐馆，印度餐厅，面包店，西式外卖店等。





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