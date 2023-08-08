英国红砖巷“社会主义核心价值观”涂鸦 涉事中国留学生称受到死亡威胁

8月5日，在英国伦敦的涂鸦区红砖巷（Brick Lane），几名中国留学生将当地主街的一面涂鸦墙覆盖，刷白漆之后涂上中国政府宣传标语，即代表“社会主义核心价值观”内容的24个红色汉字——“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”。





“我们在伦敦刷了一面墙……充分弘扬社会主义核心价值观……欢迎大家打卡！”创作留学生之一于8月6日在中文社交平台小红书上分享了这段经历，并表示策划人为小红书用户“yique一鹊”。





该起事件随后在中文互联网引发各方热议，争论不休。





有网民称赞，认为是“文化输出”，或是“借机反讽”；亦有不少网民批评，认为创作者是“在海外宣扬中国共产党思想的小粉红”，“侵犯了其他知名涂鸦作品的展示空间”。



Credit: 小红书用户“yique一鹊” 该涂鸦作品网络走红之后，许多伦敦当地华人社区成员前往现场，在原涂鸦基础上进行二次创作。





有人在“爱国”二字旁加字，将其重写为“我爱国，国不爱我”；有人在“民主”、“自由”前加字，将其重写为“没有自由，没有民主”；亦有女权主义者及LGBTQI+人士在旁边写“女人没有国家”之类的标语。



伦敦的一个反中共活动团体“China Deviant”在红砖巷有争议的墙上涂鸦。 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA 面对外界的激烈争议，本周一，该起涂鸦事件策划人“yique一鹊”发布了一份名为“关于东伦敦brick lane的24个字”的声明。





在声明中，他称自己与团队人员“受到了非常激烈的网暴和生命安全威胁”，并举例称“如香港团体要购买我的头颅”。



我的父母个人信息......也被非法查阅并翻到了互联网上，他们不断地受到电话的骚扰，各个社交媒体都在接受数以万计的谩骂和死亡威胁，他们年纪已大，我恳请你们不要这样。 - 涂鸦事件策划人“yique一鹊”

同样在该份声明中，他阐释了自己的初衷“并无政治立场”。





他称，构思这次涂鸦行动“只作为一个探测器”，本意在于“引发对不同环境的讨论，不同人对事件的态度”。





此外他表明：”我很爱我的国家，但这不代表我没有权利对它进行一定的反思性批判”。





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