擅闯轨道是违法行为 罚金最高5500澳元

据新南威尔士州政府网站消息，悉尼火车公司（Sydney Trains）会与Police Transport Command密切合作，打击和遏制擅闯铁轨的行为，对非法闯入者的最低罚款为400澳元，最高可达5500澳元。





悉尼铁路的首席执行官朗兰（Matt Longland）表示，擅闯铁路轨道是违法行为，还可能危及人们对生命。





朗兰表示，在2022年里，监控网络拍摄到了166起闯入悉尼铁路走廊和附近的事件。





“非法闯入轨道造成列车和其他乘客延误。但更糟糕的是，如果列车无法及时刹车，可能会造成人员伤亡，”朗兰说。





朗兰呼吁人们提高对铁路安全的重视，“重视自己的行为对火车公司一线员工的影响。”



悉尼火车安全与情报（Sydney Trains Security and Intelligence）部门主管夏普（Jess Sharpe）表示，当发现隧道内有人时，火车会被命令停车。





她表示，非法闯入轨道不仅会对自己的生命安全造成威胁，而且是一种自私的行为，可能会导致长时间的延误，影响大悉尼地区数十万乘客的行程。





“许多年轻人为了做恶作剧或发布社交媒体，在几秒钟内快速跑进隧道。一般在周末和学校放假期间，事件发生率较高，”夏普说。



夏普（Jess Sharpe）说，许多年轻人为了做恶作剧或发布社交媒体，在几秒钟内快速跑进隧道。Credit: NSW Government 悉尼火车司机曼尼博（Jenilyn Maniebo）在铁路工作了数十年，目睹de此类事件多不胜数。





“每当看到闯入者，我都必须迅速鸣笛、紧急刹车、停车，并确保走廊畅通。这些险情和死亡事故让司机和铁路工作人员心急如焚。这样的事故会产生连锁反应，影响到很多人，”曼尼博说。





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