维州三人疑因食用剧毒“死亡帽”身亡 户外达人强调勿“拿生命试错”

7月29日，在维州东南部利昂加莎（Leongatha）的一处民宅中，四名客人进食午餐，之后三人死亡，一人入院救治，对此，凶案组侦缉人员仍在继续调查原因。





66岁的客人希瑟·威尔金森（Heather Wilkinson）数天前在医院离世，本周一下午，她的丈夫、68岁的浸信会牧师伊恩·威尔金森（Ian Wilkinson）仍在奥斯汀医院（Austin Hospital）接受救治，情况危急。





威尔金森70岁的姐姐盖尔·帕特森（Gail Patterson）及姐夫唐·帕特森（Don Patterson）在送院后不治身亡。



帕特森夫妇的儿媳已在接受调查。警方称，这顿饭是她在家里做的，但她没有不适。





虽然她被释放未被起诉，但警方表示，她仍是嫌疑人。





侦缉警督迪恩·托马斯（Dean Thomas）表示，这些客人进食何种蘑菇尚不清楚，但他们的症状与食用剧毒蘑菇“死亡帽”death cap后的症状一致。





喜爱采蘑菇的南澳工程师小辉拥有自己的自媒体频道“荒野旅行家小辉”，热爱户外活动的他喜欢在社交平台分享澳大利亚荒野露营、钓鱼、挖金的生活。户外达人小辉此前旧曾对SBS普通话表示，大名鼎鼎的“死亡帽”十分危险，“一口便足以致死”。



令人闻风丧胆的毒蘑菇“死亡帽”。 Source: Supplied “这个蘑菇基本上一口就足以致人死亡，毒性特别大。它里面含有致命的鹅膏毒素，这种毒素就是会导致人肝肾衰竭，如果抢救及时但没有合适的肝肾可以匹配到的话，基本上就只有死路一条了，因为这种毒素是没有解毒剂的。”



切勿食用无法确认的野生蘑菇

在澳大利亚野外有数年采蘑菇经验的小辉，迄今为止未曾蘑菇中毒过，他表示这完全得益于自己的小心谨慎。





小辉说：“所有的蘑菇在不认识的人看来，都觉得可以吃。以前我的一个好朋友在草坪上发现很多白蘑菇，他也不知道这是什么蘑菇，然后他就采下来做成菜招待客人，后来他自己吃了这些蘑菇以后没事儿，客人吃了以后拉肚子。”





他表示，这种名叫黄斑蘑菇的菌菇许多人吃了会腹泻，但一些人吃了没有反应，这种现象随机且因人而异，因此不该随意冒险。



小辉反复强调，采到任何自己没办法100%确认是什么品种的蘑菇，他都不会冒险去食用。





“如果不认识的你去吃，基本上就是相当于拿生命在试错，”他表示。





谚语有云“民以食为天”，澳大利亚山间的大量野生蘑菇，自然也会引起许多华人朋友的兴趣。



澳大利亚得天独厚的气候与环境让许多野生蘑菇爱好者一饱口福，甚至时不时就要进山探寻难得的美味珍馐，户外达人小辉便是其中之一。 Source: Supplied 但面对网络上鱼龙混杂的大量信息，小辉强调，对野生蘑菇感兴趣的朋友们还是要擦亮眼睛。





他说：“比方说有的人会说，虫吃过的蘑菇就是肯定是没有毒的，就肯定是可以吃的，这个是绝对不正确的。还有人说，鉴别蘑菇有没有毒就拿大蒜炒一炒，如果变色就没有毒，这个也是不正确的。”





“关于蘑菇可不可食用，我觉得唯一的鉴别方法就是你得认清这种蘑菇是是哪一种蘑菇，而不是说通过颜色通过形状去判别。”





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